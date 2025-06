Semana do Mar celebra sua 11ª edição em Ubatuba com programação gratuita – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Entre os dias 2 e 8 de junho, toda a comunidade pode participar da 11ª Semana do Mar, evento voltado à preservação do meio ambiente marinho. A iniciativa integra o XIV Festival da Mata Atlântica é realizada através da parceria entre Aquário de Ubatuba, Instituto Argonauta e Fundação Projeto Tamar, contando, ainda, com o apoio da Prefeitura de Ubatuba. A programação é totalmente gratuita e voltada a todos os públicos.

Durante toda a semana, moradores, estudantes, turistas e interessados na causa ambiental poderão participar de uma agenda diversificada, com palestras, exposições, oficinas educativas, mutirões de limpeza de praia, rodas de conversa e atrações culturais.

Entre os destaques da edição está a participação do cientista Eduardo Brondízio, vencedor do Prêmio Tyler 2025, conhecido como o “Nobel do Meio Ambiente”. Outro momento aguardado é o show de encerramento com João Suplicy, interpretando clássicos de Chico Buarque, no espaço da Fundação Projeto Tamar, no dia 9 de junho.

A abertura acontece no Museu da Vida Marinha, com palestra inaugural e a exposição “Conhecendo a APA Baleia Sahy”. Outros temas em pauta durante a semana incluem a conservação das tartarugas marinhas, impactos das mudanças climáticas, bioinvasões na zona costeira e práticas sustentáveis para o uso da água.

No sábado, 8, a Praça da Baleia será o ponto de encontro para uma série de atividades, como aula de yoga, oficinas interativas, mutirão de limpeza e apresentações culturais. Quem participar da ação de limpeza terá entrada gratuita no Aquário de Ubatuba.

“É um convite à conscientização coletiva. Ubatuba tem uma ligação profunda com o mar, e iniciativas como essa reforçam nossa missão de preservar esse ecossistema vital para o planeta e para as futuras gerações. A integração entre ciência, educação e cultura é o caminho para inspirar mudanças reais”, destacou o secretário do Meio Ambiente, Guilherme Arantes.

XI Semana do Mar

Dias 2 a 8 de junho de 2025

Locais: Aquário de Ubatuba, Instituto Argonauta, Fundação Projeto Tamar e Praça da Baleia

Programação completa abaixo :

Programação_11ª Semana do Mar – (2) (1)