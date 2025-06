Saúde divulga resultados preliminares das inscrições on-line do Processo Seletivo para Agentes Comunitários de Saúde – Prefeitura Municipal de Bonito

Posted on

A Praia Grande de Ubatuba será palco da última etapa do Circuito Filipe Toledo Kids On Fire neste sábado e domingo, 27 e 28 de janeiro de 2024. Idealizado pelo campeão mundial de surf, Filipe Toledo, o evento promete reunir os talentos mais promissores nas categorias Sub 12, Sub 14 e Sub 16, tanto no […]