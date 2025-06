Qual filme vai passar Quarta (04/06) na Globo? SESSÃO DA TARDE, Cinema Especial

Por MRNews



Programação da Globo para Quarta-feira, 04/06/2025: Sessão da Tarde e Cinema Especial com romance nacional e ação sul-coreana

A programação da Globo para quarta-feira, dia 04 de junho de 2025, promete conquistar públicos distintos com duas produções envolventes em sua grade: a comédia romântica nacional Um Casal Inseparável, na Sessão da Tarde, e o eletrizante filme de ação sul-coreano Resgate Internacional, que será exibido no Cinema Especial.

Confira os detalhes dos filmes e prepare-se para uma quarta-feira cheia de emoção e entretenimento na tela da Globo!

Sessão da Tarde – Um Casal Inseparável

Título Original: Um Casal Inseparável

Um Casal Inseparável País de Origem: Brasil

Brasil Ano de Produção: 2021

2021 Direção: Sergio Goldenberg

Sergio Goldenberg Elenco: Nathalia Dill, Marcos Veras, Totia Meirelles

Nathalia Dill, Marcos Veras, Totia Meirelles Gênero: Comédia, Romance

Nesta divertida e sensível comédia romântica brasileira, acompanhamos a história de Manuela (Nathalia Dill) e Leo (Marcos Veras), um casal que inicia uma jornada amorosa cheia de expectativas e planos em comum. No entanto, um mal-entendido leva à separação dos dois, desencadeando um turbilhão de sentimentos e conflitos.

Entre brigas, encontros inesperados e muita nostalgia, os protagonistas precisarão revisitar o que os uniu e descobrir que, apesar de tudo, talvez sejam realmente um casal inseparável. O longa traz leveza e reflexões sobre o amor, o perdão e as segundas chances.

Ideal para quem gosta de histórias românticas com pitadas de humor e diálogos emocionantes, o filme é uma ótima pedida para a tarde.

Cinema Especial – Resgate Internacional

Título Original: Ransomed

Ransomed País de Origem: Coreia do Sul

Coreia do Sul Ano de Produção: 2023

2023 Direção: Kim Seong-hun

Kim Seong-hun Elenco: Burn Gorman, Ju Ji-hoon, Daniel C Kennedy

Burn Gorman, Ju Ji-hoon, Daniel C Kennedy Gênero: Ação

No Cinema Especial, a adrenalina toma conta com o filme sul-coreano Resgate Internacional. A trama gira em torno de um jovem diplomata sul-coreano que recebe uma missão urgente e perigosa: entregar pessoalmente o dinheiro do resgate para salvar um colega sequestrado no Oriente Médio.

Durante o trajeto, ele acaba se unindo a um motorista de táxi local, e juntos enfrentam situações extremas, com perseguições, tiroteios e desafios em um ambiente hostil. Com direção precisa de Kim Seong-hun, o longa é repleto de ação intensa, suspense e tensão política.

Para os fãs de thrillers internacionais e produções asiáticas de alto nível, Resgate Internacional é uma excelente opção para fechar a noite com muita emoção.

Se você perdeu a exibição desses filmes na Globo, vale a pena procurar por Um Casal Inseparável online em plataformas como Globoplay, Prime Video ou Telecine Play. Já Resgate Internacional pode estar disponível em serviços de streaming que oferecem produções sul-coreanas, como Netflix e Viki. Use termos como assistir Resgate Internacional completo ou filmes coreanos de ação 2023 para encontrar mais opções.

Tags: sessão da tarde 04/06, cinema especial globo, programação globo hoje, Um Casal Inseparável, Resgate Internacional, filmes da Globo, comédia romântica brasileira, filme coreano ação, assistir filmes Globo 2025, filmes da tarde Globo

