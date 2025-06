GCM detém foragido da Justiça no Jardim Califórnia – Agência de Notícias

Posted on

O Fundo Social de Solidariedade de Guaratinguetá realizará no próximo dia 12 de março (terça-feira), a seletiva de jogos de mesa para selecionar os representantes do município no 26° JOMI (Jogos da Melhor Idade), que será realizado em Pindamonhangaba. Os interessados devem comparecer a sede do Fundo Social (Rua Sargento Baracho, n° 79, Vila Paraíba), […]