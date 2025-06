EM Belarmino sedia ações voltadas para alunos e comunidade – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Escola Municipal José Belarmino Sobrinho, localizada no bairro do Puruba, tem sido palco de importantes iniciativas voltadas tanto para os alunos quanto para a comunidade local.

Às terças-feiras, das 13h às 15h, são oferecidas oficinas de teatro no contraturno escolar, em parceria com a Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba (FUNDART). A atividade é destinada a estudantes do 6º ao 9º ano e tem como objetivo estimular a criatividade, a expressão artística e o trabalho em grupo.

Já às segundas-feiras, às 13h, acontecem as aulas de defesa pessoal, voltadas para alunas da escola e mulheres da comunidade do Puruba e região. A iniciativa é fruto da parceria entre o Instituto Todas por Uma e a Secretaria Municipal de Educação, com aulas ministradas pela professora de Karatê, Bruna Annicchino. As atividades atendem meninas a partir de 10 anos e mulheres de todas as idades, promovendo empoderamento, autoconfiança e segurança pessoal.

A coordenadora pedagógica da escola, Fátima Sene, destaca a relevância das ações. Projetos como esses são fundamentais para o desenvolvimento dos nossos alunos. Além de trazerem arte e cultura, promovem empoderamento, segurança e autoconfiança”, afirmou a coordenadora pedagógica da escola, Fátima Sene.