Edital nº 125/2025 — Transferência para cursos superiores: inscrições abertas – IFSP

Interessados podem se inscrever entre os dias 2 e 15 de junho

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) inicia, por meio do Edital nº 125/25, o processo de Cadastro Geral para ingresso por Reopção de Curso, Transferência Interna e Externa, Reingresso e Portador de Diploma para preenchimento de vagas ociosas dos Cursos Superiores de Graduação dos Campi participantes.

A inscrição é gratuita, e o interessado deve realizá-la entre os dias 2 e 15 de junho pelo formulário online, disponível em: https://forms.gle/k7fAnDmU8j2vbA5U8. Antes de realizar a inscrição, o candidato deve ler atentamente o edital e providenciar os documentos necessários.

Para inscrição, o candidato deverá preencher o formulário, fazendo login com uma conta no Gmail, e realizar o upload dos documentos exigidos, em formato .pdf, nomeados conforme o exemplo fornecido no edital. Todos os documentos devem ser legíveis e enviados dentro do prazo estipulado.

Modalidades de ingresso e critérios de participação

Reopção de curso: é destinada apenas aos estudantes com matrícula ativa em qualquer curso superior de graduação do IFSP, que desejam mudar somente de curso, permanecendo no mesmo campus do IFSP onde já estudam.

Transferência interna: é destinada apenas aos estudantes com matrícula ativa em qualquer curso superior de graduação do IFSP, que desejam mudar somente de campus do IFSP, permanecendo no mesmo curso ou mudando para um curso congênere.

Transferência externa: é destinada aos estudantes com matrícula ativa em curso superior de graduação de qualquer Instituição de Ensino Superior (IES), que desejam estudar no IFSP, permanecendo no mesmo curso ou mudando para um curso congênere.

Reingresso: é destinado apenas aos estudantes do IFSP que tiveram suas matrículas canceladas e desejam voltar a estudar, permanecendo no mesmo curso e no mesmo campus onde estudaram.

Portadores de Diploma: é destinado aos estudantes que desejam cursar uma segunda graduação, em qualquer curso superior de graduação do IFSP.

Resultados e recursos

A lista preliminar de inscrições será publicada no dia 16 de junho. O recurso à lista preliminar deve ser enviado nos dias 18 e 19 de junho, pelo e-mail: , seguindo as orientações que constam no edital. A lista final de inscrições será divulgada no dia 25 de junho.

O período de análise da documentação acontece entre os dias 26 de junho e 3 de julho. O resultado preliminar após análise da documentação será publicado no dia 4 de julho. O recurso contra o resultado deve ser realizado em 5 e 6 de julho.

O resultado final e a orientação sobre as matrículas serão publicados a partir do dia 21 de julho de 2025.

Confira o edital completo e, para mais informações, envie um e-mail para .