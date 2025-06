credenciamento para apresentações vai até dia 5 – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Fundação de Arte e Cultura (Fundart) informa que o credenciamento para grupos musicais e culturais que desejem participar da programação da 102ª edição da Festa de São Pedro Pescador vai até quinta-feira, 5. A festividade acontece de 26 a 29 de junho, na Praça de Eventos da avenida Iperoig, no Centro.

O processo segue o edital de credenciamento lançado em abril, voltado à composição da programação anual de eventos da Fundart. Podem se inscrever pessoas jurídicas e microempreendedores individuais (MEIs) sediados em Ubatuba, que desenvolvam atividades compatíveis com a prestação de serviços culturais.

As apresentações deverão ter duração entre 60 e 90 minutos, com cachês que variam de R$ 2 mil a R$ 3 mil, conforme a categoria do grupo. A seleção ocorrerá conforme a demanda da administração, observando critérios de rotatividade, diversidade e compatibilidade com a programação da festa.

As inscrições são realizadas presencialmente na sede da Fundart, com a entrega de envelope contendo os documentos exigidos no edital, disponível no site da fundação.

Concurso Rainha dos Pescadores

Também continuam abertas, até o dia 11 de junho, as inscrições para o Concurso Rainha dos Pescadores, que elegerá as representantes da corte da Festa de São Pedro. Podem participar mulheres maiores de 18 anos, residentes em Ubatuba, mediante entrega presencial de envelope com a ficha de inscrição e os documentos exigidos no edital.

O concurso acontece tradicionalmente no primeiro dia da festa, 26, às 20h30, na Praça de Eventos.

As vencedoras recebem prêmios em dinheiro, que variam de R$ 500 a R$ 1.000, além de participarem das atividades oficiais da programação, como a procissão marítima, corrida de canoas e cerimônias festivas.

Concurso de decoração de barcos e canoas

Pescadores e proprietários de embarcações tradicionais também podem participar do Concurso de Decoração de Barcos e Canoas, que valoriza os elementos culturais e religiosos da tradicional procissão marítima. As inscrições seguem abertas até o dia 26, na sede da Fundart, ou no dia 29, até uma hora antes da procissão, diretamente na Ilha dos Pescadores.

A avaliação será feita por comissão julgadora, considerando critérios como criatividade, beleza, representatividade cultural, acabamento e participação comunitária. Os prêmios vão de R$ 200 a R$ 800 para canoas, e de R$ 1.000 a R$ 3.000 para barcos, conforme a classificação.

Mais informações, editais e formulários estão disponíveis no site da Fundart:

www.fundart.com.br