Conif prorroga prazo para envio de relatos de vivências para o III Seminário – IFSP

Interessados têm até 16 de junho para submeter experiências que integrem ensino, pesquisa e extensão na Educação do Campo, das Águas e das Florestas

O Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif) prorrogou o prazo para submissão de Relatos de

Vivências para o III Seminário Nacional de Ensino Agrícola e Educação do Campo, das Águas e das Florestas. Os interessados têm até o dia 16 de junho de 2025 para enviar suas inscrições. As regras de participação estão disponíveis no Edital Nº 06/2025 – Seminário Forcampo.

São consideradas Vivências as experiências desenvolvidas nos cursos de Ensino Médio Integrado e de Ensino Superior (licenciaturas e tecnológicos) no âmbito da Educação Agrícola e da Educação do Campo, as quais, em seu desenvolvimento, articulam elementos da EPT: ensino, pesquisa e extensão voltados às populações do campo, das águas e das florestas, permeados pelo trabalho, cultura, ciência e tecnologia.

Podem submeter propostas servidores do quadro de pessoal permanente e docentes substitutos. Ao todo, serão selecionadas 30 vivências desenvolvidas nos Institutos Federais, sendo cinco para cada linha temática:

1) Educação escolar indígena;

2) Educação escolar quilombola;

3) Educação escolar do campo;

4) Educação agroecológica;

5) Educação especial e inclusão; e

6) Ensino agrícola integrado.

III Seminário Forcampo

O III Seminário Nacional de Ensino Agrícola e Educação do Campo, das Águas e das Florestas será liderado pelo Fórum e pela Câmara de Educação do Campo do Conif. O evento ocorrerá de 5 a 7 de agosto, no Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais (IFSudeste MG) – Campus Barbacena.

A programação buscará promover a socialização de experiências e a formação dos membros do Fórum de Educação do Campo (Forcampo), possibilitando uma compreensão mais ampla sobre o desenvolvimento integrado do ensino, da pesquisa e da extensão nos cursos, auxiliando na formulação de diretrizes estratégicas para os Institutos Federais.

A metodologia do evento prevê a apresentação dos Relatos de Vivências em cada mesa, seguida por uma palestra ministrada por profissionais renomados, com

experiência teórico-prática no respectivo tema.

Fonte: Diretoria de Comunicação do Conif