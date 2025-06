Com apoio da Funjope, Coquetel Molotov Negócios supera expectativas da organização

O Coquetel Molotov Negócios, evento que aconteceu pela primeira vez na Capital paraibana e contou com o apoio da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), teve um saldo positivo, inclusive, superando as expectativas da organização. O evento foi realizado neste final de semana, no Centro Histórico.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, participou, neste domingo (1º), com a palestra ‘O papel do poder público e das marcas no desenvolvimento da música e da cena independente’, com Fernanda Alves, coordenadora de Marketing na Natura; Galiana Brasil, gestora do Núcleo de Curadorias e Programação Artística do Itaú Cultural; Murilo Albuquerque, gestor do Centro Corporativo de Cultura no BNB; Bia Cagliani, presidente da Fundação Espaço Cultural (Funesc), com mediação de Artur Maia, pesquisador, professor universitário e publicitário.

“Toda a nossa equipe da Funjope ficou muito contente com os resultados, com a boa aceitação que o Coquetel Molotov teve em João Pessoa. Nós acompanhamos as várias reuniões, a apresentação, as rodadas de negócios com os artistas locais, e também fizemos uma participação muito dedicada e focada num debate sobre o papel do poder público e das marcas na cena independente da música, junto com Itaú Cultural, BNB e Natura. Pudemos apresentar um retrato do momento da nossa cena artística, desse momento especial que João Pessoa está vivendo na era das artes e da cultura, sobretudo, para começarmos a focar na política de inclusão dos artistas independentes em nossa cidade”, avaliou o diretor.

Ele destacou que a Funjope tem um levantamento sobre esses grupos a partir da experiência que realizam frequentemente no Hotel Globo, na Casa da Pólvora, no Sabadinho Bom e nos circuitos de cultura que realiza, principalmente, no Centro Histórico. “São espaços privilegiados para os artistas independentes e lá nós apresentamos todas essas questões, e agora ficamos na expectativa dos bons resultados. Criamos uma agenda muito positiva para a música independente da cidade de João Pessoa com o Coquetel Molotov”, pontuou.

Ana Garcia, diretora do Coquetel Molotov, também comemorou o sucesso do evento. “Realizar essa edição do Coquetel Molotov Negócios em João Pessoa foi incrível, superou todas as nossas expectativas. Foi impressionante como os artistas, produtores, público em geral realmente compareceram a todas as atividades formativas, como também aos shows. Foi muito incrível os pitchings, o festival”, iniciou.

Ela destacou que os curadores e compradores que estavam ali assistindo passaram a conhecer muitos novos artistas. “Eu acho que vai colocar João Pessoa no radar de muitos festivais de músicas. Essa é uma ação que tem que ser contínua, porque ainda tem muito o que ser discutido, outros curadores também precisam conhecer esses artistas e outros artistas precisam participar. É um trabalho contínuo para realmente colher cada vez mais frutos. Estamos muito felizes com toda a realização”.

O Coquetel Molotov Negócios aconteceu de sexta-feira (30 de maio) a domingo (1º de junho) com uma programação que uniu cultura, inovação e desenvolvimento da cadeia produtiva da música no Nordeste, envolvendo oficinas, debates, painéis, showcases e encontros estratégicos com importantes nomes do mercado musical nacional. Em João Pessoa, o evento contou com o apoio da musicista Mari Santana, curadora local, e dos produtores Cláudia Aires e Rayan Lins.

Evento – O Coquetel Molotov é um dos festivais mais importantes da música independente no Brasil, reconhecido por sua inovação, diversidade e compromisso com a valorização de novos talentos. Criado há 22 anos, o evento se consolidou como um dos principais pontos de encontro entre artistas, produtores e o público. Além de suas edições principais, o festival expandiu sua atuação com o Coquetel Molotov Negócios, um projeto que capacita e fortalece a cena musical, oferecendo pitchings, workshops, debates e showcases para impulsionar carreiras e fomentar a economia criativa.