Cícero Lucena renova frota do Samu-JP e moderniza atendimento com novas ambulâncias e tablets

O prefeito Cícero Lucena entregou, na manhã desta segunda-feira (2), três novas ambulâncias para a frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de João Pessoa (Samu-JP), além de dispositivos tablets destinados à informatização dos serviços. A solenidade aconteceu no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria – ocasião em que o gestor adiantou que, em agosto, outras quatro ambulâncias serão entregues, fruto de parceria com o Ministério da Saúde, ampliando ainda mais a capacidade de resposta e atendimento do Samu João Pessoa.

“Dentro desse projeto de renovação contínua, com o objetivo de oferecer melhores condições de trabalho para toda essa equipe dedicada, que presta um serviço extremamente relevante — ajudando a salvar vidas, abaixo de Deus”, iniciou Cícero Lucena, que também informou que, no segundo semestre, João Pessoa sediará um treinamento nacional de operação com motolâncias. “Isso mostra que o que está acontecendo aqui na nossa cidade tem ganhado visibilidade em todo o País”, concluiu o prefeito.

Cícero Lucena tem promovido diversas melhorias no Samu-JP, com foco na modernização da frota, valorização dos profissionais e ampliação da cobertura de atendimento. O secretário Municipal de Saúde, Luis Ferreira, lembrou que, em 2021, no início da gestão, o serviço contava apenas com quatro ambulâncias, passando para 17 unidades totalmente novas.

“O prefeito, por meio de uma ação firme e comprometida, resgatou a dignidade desse serviço: reformou a base, adquiriu novas ambulâncias, alugou outras e, agora, estamos recebendo mais três unidades, repassadas pelo Ministério da Saúde. Com isso, passamos a contar com mais veículos à disposição, o que permite reduzir o tempo de resposta e oferecer assistência nos momentos mais críticos da vida das pessoas — em acidentes ou situações de urgência”, afirmou o secretário.

A diretora do Samu-JP, Lídia Holanda, explicou que as novas ambulâncias substituirão unidades que estão em operação, criando uma reserva técnica. Em relação aos tablets, a ferramenta otimiza os atendimentos, melhorando a comunicação antes feita pelos rádios, além de fornecer dados da ocorrência, como localização e controle de medicações.

“Essa atualização traz mais segurança, dignidade, agilidade e eficiência para nós, profissionais do Samu de João Pessoa. Afinal, a ambulância é o nosso principal equipamento de trabalho — é ela que nos leva e traz das ocorrências. Com veículos novos, conseguimos chegar mais rápido aos chamados, o que impacta diretamente na sobrevida dos pacientes. Cada segundo conta em uma emergência”, afirmou a diretora.

Veja os avanços do Samu-JP, desde 2021:

Renovação da Frota de Ambulâncias

Entrega de 13 novas ambulâncias e duas viaturas (agosto de 2023): A Prefeitura de João Pessoa adquiriu cinco unidades avançadas, oito básicas e duas viaturas para o Samu, renovando 100% da frota.

Parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para operação de novas ambulâncias (setembro de 2023): Em colaboração com a PRF, foram integradas duas novas ambulâncias para atender ocorrências nas BRs 230 e 101, ampliando a cobertura do Samu em áreas estratégicas.

Reforço nas motolâncias

Entrega de oito novas motolâncias (janeiro de 2021): A frota de motolâncias foi totalmente renovada, substituindo veículos em uso desde 2014. As novas unidades são conduzidas por técnicos de enfermagem capacitados e equipadas com material clínico, desfibrilador e itens de imobilização, proporcionando maior agilidade no atendimento de urgência.

Valorização dos profissionais

Entrega de novos fardamentos e kits de segurança (maio de 2024): Durante a Semana da Enfermagem, foram distribuídos coletes com airbag, calças especiais e capacetes para 31 enfermeiros das motolâncias, em um investimento de R$ 370 mil. Essa iniciativa visa garantir mais segurança aos profissionais e faz parte de uma ampla reformulação do Samu-JP, que inclui a renovação da frota e melhorias estruturais.