Bonito fortalece presença no turismo nacional durante a 31ª edição da BNT Mercosul – Prefeitura Municipal de Bonito

Bonito voltou a se destacar no cenário do turismo brasileiro durante a 31ª edição da BNT Mercosul, realizada nos dias 30 e 31 de maio de 2025, em Balneário Camboriú (SC). O município participou do evento com estande próprio, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico.

Considerada um dos principais encontros do setor no Brasil, a BNT Mercosul reuniu 7.552 profissionais do turismo, mais de 500 marcas expositoras e representantes de cerca de 70 operadoras do Brasil e países vizinhos. A presença de Bonito consolidou sua posição como destino estratégico, tanto no mercado nacional quanto internacional.

Reconhecido por 18 anos consecutivos como o Melhor Destino de Ecoturismo do Brasil, Bonito reafirma sua liderança também como o primeiro destino turístico do país com certificação de Carbono Neutro — um reflexo do compromisso com práticas sustentáveis e com a preservação ambiental.

A participação na feira integra a política de promoção ativa da atual gestão municipal, que tem buscado posicionar Bonito como um destino inovador e alinhado às melhores práticas de turismo responsável. Durante o evento, foram realizadas rodadas de negócios, encontros estratégicos com operadoras, agências e companhias aéreas, ampliando conexões comerciais e institucionais.

Um dos grandes destaques foi o anúncio da nova malha aérea para o município: a partir de setembro de 2025, Bonito contará com voos diretos a partir do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP), operados pelas companhias Azul, Gol e Latam. A novidade amplia a conectividade com os principais centros emissores de turistas e facilita o acesso de visitantes de todo o país e do exterior.

Para o prefeito Josmail Rodrigues, a presença na BNT Mercosul representa um passo importante na consolidação do turismo como motor da economia local.

“Estar presente em eventos como esse é uma forma de mostrar que Bonito está preparado para continuar inovando, acolhendo e encantando seus visitantes”, afirmou.

A secretária municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Juliane Ferreira Salvadori, destacou o alinhamento da ação com a política de valorização do destino:

“Essa é mais uma iniciativa voltada para manter Bonito na vanguarda do ecoturismo nacional, conectando nosso trade às principais vitrines do setor e ampliando nossa visibilidade em mercados estratégicos”, afirmou.

A participação de Bonito na BNT Mercosul reafirma a dedicação da gestão municipal em fortalecer o turismo como pilar do desenvolvimento sustentável local.