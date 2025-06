Bibliotecas de Sorocaba oferecem oficinas gratuitas de festa junina – Agência de Notícias

Crianças a partir de oito anos podem participar, nesta semana, das oficinas gratuitas de festa junina nas Bibliotecas Municipais de Sorocaba. Na quarta-feira (4), às 14h30, a atividade ocorrerá na Biblioteca Infantil Municipal “Renato Sêneca de Sá Fleury”. Já na sexta-feira (6), também às 14h30, a programação será levada à Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger”.

Promovidas pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), as atividades têm como objetivo aproximar a população do rico acervo das Bibliotecas Municipais de Sorocaba, além de incentivar o acesso à leitura, com propostas artísticas e lúdicas.

No primeiro encontro, os participantes confeccionarão porta docinhos, caixinhas feitas com palitos de sorvete. Já no segundo dia de oficina, as crianças produzirão balões decorativos.

As inscrições já podem ser feitas pelo e-mail: [email protected], informando nome e idade do participante, nome da atividade e data.

A Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger” está localizada na Rua Ministro Coqueijo Costa, 180, no Alto da Boa Vista, e funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (15) 3228-1955. Já a Biblioteca Infantil Municipal fica na Rua da Penha, 673, no Centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mais informações, pelo telefone: (15) 3231-5723.