Agência Minas Gerais | Sisema promove Semana do Meio Ambiente com foco em transformação climática e sustentável

O Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema) realiza, entre os dias 2 e 6/6, a Semana do Meio Ambiente 2025, com uma programação especial voltada para o tema “Governos Locais Impulsionando a Transformação Climática e Sustentável”.

A iniciativa integra o movimento “Minas rumo à COP30 – O Futuro do Planeta Pede a Nossa Energia”, reforçando o protagonismo do estado na agenda climática global.

O evento tem como objetivo promover o diálogo e a reflexão sobre o papel estratégico de estados, municípios e instituições na construção de um futuro mais resiliente, justo e ambientalmente responsável. A abertura oficial acontece no dia 2/6, às 14h, no auditório da Cemig, em Belo Horizonte, com a presença da secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Marília Melo.

Logo após a abertura, será iniciado o ciclo de debates “Diálogos Climáticos: Minas rumo à COP30”, que abordará as estratégias de descarbonização do estado e de grandes empresas, além de destacar as contribuições de Minas Gerais para as discussões internacionais que ocorrerão na COP30, em novembro, na cidade de Belém (PA).

A programação da semana inclui ainda o Seminário Internacional “Águas para o Futuro – Preparatório para a COP30”, com foco em cidades resilientes no enfrentamento das mudanças climáticas, além da assinatura de adesão de empresas à Aliança Ambiental Estratégica e da realização de um webinar com especialistas.

A Semana do Meio Ambiente é uma celebração anual promovida pelo Sisema e instituições parceiras, com o objetivo de ampliar a conscientização ambiental da população mineira e incentivar o engajamento de diversos setores na construção de soluções sustentáveis para o estado e para o planeta.

Acesse a programação completa neste link.