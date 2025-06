Agência Minas Gerais | Riquezas dos Vales premia três categorias voltadas para as redes sociais

Com o objetivo de reconhecer histórias de vidas que foram transformadas pelos programas implantados nos municípios que compõem o Vale do Lítio, o Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Comunicação Social (Secom), lançou o Prêmio Riquezas dos Vales. O prêmio busca divulgar histórias de sucesso e fortalecer a identidade cultural e social da região, promovendo seu desenvolvimento sustentável.

O tema da primeira edição do prêmio é a transformação. O propósito é mostrar a mudança da região com o desenvolvimento econômico e social trazidos pelos projetos implementados pelo governo estadual, gerando recursos e melhorando a qualificação da força de trabalho da população.

As inscrições do prêmio foram prorrogadas até 30/6 e podem ser realizadas por meio deste site, onde o edital completo também está disponível.

Além de premiações para o jornalismo, um dos destaques é o conteúdo voltado à redes sociais, dividido em três categorias: Instagram, TikTok e Youtube. Serão avaliados vídeos produzidos para cada uma das redes sociais que cumpram os objetivos estabelecidos de valorizar narrativas locais, de promover a cultura e a identidade regional e divulgar as iniciativas do Projeto Vale do Lítio.

A premiação é dividida em nove categorias de acordo com a plataforma de veiculação, de formato e de conteúdo. Ao todo serão R$ 450 mil em prêmios, sendo três trabalhos premiados por categoria: R$ 30 mil para o primeiro lugar, R$ 15 mil para o segundo e R$ 5 mil para o terceiro.

Entre os critérios de avaliação estão relevância do conteúdo, qualidade técnica, originalidade e impacto. Podem participar cidadãos, jornalistas, fotógrafos, produtores de conteúdo e estudantes que se encaixem nos critérios das nove categorias.

Cada categoria terá uma comissão julgadora que contará com representantes da Secom, além de profissionais do setor de Comunicação das Secretarias de Estado, Empresa Mineira da Comunicação (EMC) e da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge).

Vale do Lítio

Lançado em 2023, o projeto Vale do Lítio é resultado da articulação de diversos órgãos do Estado e Municípios para desenvolver cidades do Norte e Nordeste de Minas Gerais em torno da cadeia produtiva do lítio.

Para isso, são desenvolvidas políticas públicas com foco na atração de empresas e investimentos, qualificação de mão de obra, incentivo à tecnologia e fornecimento de infraestrutura.

O Vale do Lítio é composto por 17 municípios que abrigam a maior reserva de lítio do país: Araçuaí, Salinas, Itinga, Divisa Alegre, Águas Vermelhas, Cachoeira de Pajeú, Coronel Murta, Francisco Badaró, Fruta de Leite, Itaobim, Jenipapo de Minas, Novorizonte, Pedra Azul, Ponto dos Volantes, Rubelita, Taiobeiras, Virgem da Lapa.

O mineral é utilizado em diversas aplicações, principalmente na fabricação de baterias de longa duração usadas em diversos aparelhos eletroeletrônicos e também veículos.