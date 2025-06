Agência Minas Gerais | Ipsemg moderniza sistema de cadastro de beneficiários com lançamento do Sicad

O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) deu início a uma nova fase na gestão de dados com o lançamento do Sistema de Cadastro de Beneficiários (Sicad), que passa a substituir o antigo Cadastro Único de Usuários (Cadu), que estava em uso há mais de 20 anos.

Desenvolvido pela Companhia de Tecnologia da Informação de Minas Gerais (Prodemge), o Sicad foi construído com base em tecnologias atuais, oferecendo mais segurança, precisão e agilidade no tratamento dos dados. As mudanças têm como objetivo aprimorar a qualidade do atendimento e dos serviços ofertados aos servidores públicos e seus dependentes.

A apresentação do Sicad para colaboradores operadores do sistema foi conduzida pela assessora de Gestão de Atendimento e Cadastro do Ipsemg (Agac), Carla Corrêa, com apoio da coordenadora de Gestão de Cadastro, Rosilene Oliveira.

“O Sicad utiliza tecnologia de ponta, com uma base de dados mais eficiente e segura. Os novos mecanismos permitem a emissão de relatórios mais precisos, o que impacta diretamente na qualidade da organização das informações”, afirmou Carla Corrêa.

A gerente de TI da Prodemge, Janaína Souza Oliveira Alves, destacou que a aplicação foi desenvolvida com base em metodologias ágeis e por uma equipe multidisciplinar, composta por arquiteto de softwares, analistas de dados e de requisitos, scrum master e desenvolvedores.

“Contamos também com a colaboração de um profissional de UX Design, especializado na experiência do usuário, que projetou uma solução moderna, intuitiva, fluida e eficiente, totalmente alinhada ao perfil e às necessidades dos usuários”, completou Janaína.

Para a atendente da Geodont, Bruna Leles, a expectativa com a nova ferramenta tem sido positiva, especialmente ao se comparar com o sistema anterior.

“A tela inicial é intuitiva e conseguimos localizar facilmente as abas e funcionalidades necessárias. Isso faz muita diferença para quem está na linha de frente do atendimento. Ainda estamos nos adaptando, mas já percebemos melhorias importantes que facilitam nosso dia a dia.”

Sistema no ar

O nome Sicad foi escolhido em 2021, durante o processo de desenvolvimento da nova plataforma. O antigo sistema Cadu continuará disponível por tempo determinado, apenas para consultas e conferências.

O Sicad está em funcionamento desde 9/4 nas unidades regionais, nos atendimentos pelo telefone 155 e nos postos UAI. Esses colaboradores foram os primeiros a participar das apresentações e dos treinamentos.

A nova plataforma foi apresentada entre os dias 26 e 29/5 nas unidades próprias de Belo Horizonte e já está em operação, oferecendo tecnologia de ponta para melhorar o atendimento aos servidores e seus dependentes.

A equipe da Assessoria de Gestão de Atendimento e de Cadastro (Agac), em conjunto com a Prodemge, segue um cronograma de reuniões para treinamento e autorização de novos usuários, garantindo mais credibilidade ao serviço prestado.

Para Amanda Mayer, colaboradora do setor de cadastro no CEM, o Sicad representa um avanço significativo.“Essa modernização permitirá maior agilidade nos atendimentos, especialmente nos processos de inclusão de dependentes e nas consultas cadastrais”, afirmou.