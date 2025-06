Vasco Rebaixado! Clube Sofre a 7ª Derrota em 11 Rodadas e Vive Drama de Cair no Brasileirão

Por MRNews



Vasco Sofre a 7ª Derrota em 11 Rodadas e Vive Drama no Brasileirão 2025**Vasco Sofre a 7ª Derrota em 11 Rodadas e Vive Drama no Brasileirão 2025**

O Vasco voltou a decepcionar sua torcida neste sábado (31), ao ser derrotado pelo Red Bull Bragantino por 2 a 0, em pleno São Januário, em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe cruz-maltina acumula sua **sétima derrota** na competição e acende o alerta máximo quanto ao risco de rebaixamento.

A estatística foi destacada por **Lédio Carmona**, comentarista do Grupo Globo, durante a transmissão do jogo, e reforça o momento delicado vivido pelo clube: **em 11 jogos, o Vasco venceu apenas dois, empatou outros dois e perdeu sete**. Os números refletem uma campanha digna de zona de rebaixamento.

### Jogo apagado e vaias em São Januário

Jogando em casa, o Vasco teve mais uma atuação apagada e sem criatividade. O Bragantino, por outro lado, foi eficiente e aproveitou as oportunidades para construir o placar com autoridade. Os gols do Massa Bruta foram marcados em momentos cruciais do jogo, diante de uma defesa vascaína desorganizada e um ataque inofensivo.

Ao final da partida, vaias tomaram conta de São Januário. A insatisfação da torcida não é apenas com o desempenho dentro de campo, mas também com a diretoria e a falta de reforços que realmente elevem o nível do elenco.

### Situação preocupante na tabela

Com os resultados da rodada, o Vasco se aproxima ainda mais da **zona de rebaixamento**, e sua campanha é comparável à de outros clubes que acabaram rebaixados em edições anteriores do Brasileirão. A pressão sobre o técnico e a diretoria aumenta, e a necessidade de mudanças imediatas se torna cada vez mais evidente.

A torcida, apaixonada e fiel, começa a perder a paciência com a sucessão de erros. Em campo, o time não apresenta padrão tático, sofre com falhas defensivas recorrentes e uma evidente falta de criatividade no meio-campo.

### Próximo desafio

O Vasco volta a campo na próxima rodada em mais um confronto decisivo, onde precisará dar uma resposta urgente para não ver sua situação se complicar ainda mais. A cobrança aumentou, e a crise parece ter ganhado um novo capítulo.

