Ubatuba sedia simulação de resgate com múltiplas vítimas – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A BR 101 (Rodovia Rio-Santos), trecho de Ubatuba, foi o local escolhido para a realização de um simulado conjunto de resgate de acidente envolvendo produto perigoso e múltiplas vítimas.

A ação aconteceu na manhã desta sexta-feira, 30, na altura do km 40 da via, que contempla praia Vermelha do Norte e praia do Alto. Polícia Rodoviária Federal (PRF), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Bombeiros e Concessionária CCR Rip Sp, estiveram envolvidos no treinamento e contaram, ainda, com apoio de equipes de salvamento e helicópteros para o resgate aeromédico, além do Corpo de Bombeiros.

A simulação de acidente grave com várias vítimas exigiu rapidez na mobilização das equipes de emergência, atendimento pré-hospitalar no local e transporte aéreo de pacientes em estado crítico. Houve a representação de um cenário completo, com deslocamento das vítimas, contenção de situação veicular e atendimento integrado das equipes de salvamento.

Segundo a coordenadora de urgência e emergência do município, Simone Soares, o exercício é fundamental para que os profissionais estejam preparados para situações reais. “Esse tipo de simulado permite que nossas equipes testem na prática os protocolos, aprimorem a comunicação e integrem os serviços. No caso de múltiplas vítimas, cada segundo faz diferença e o trabalho em conjunto é essencial”, afirmou Simone.

Além de capacitar as equipes, a ação também serviu para avaliar o tempo de resposta e a logística necessária para o deslocamento de recursos terrestres e aéreos.

“Esse exercício operacional é muito importante para que as equipes tenham oportunidade de colocar em prática o que desenvolvem durante o ano. Além disso, promove a integração entre os órgãos e faz com que a sociedade seja beneficiada”, explicou o tenente do Corpo de Bombeiros, Lafael Vitor.

O simulado integra a programação do Programa de Treinamento Operacional (PTO) da Divisão de Operações Aéreas (DOA) da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que aconteceu durante quinze dias em Ubatuba, contando com atividades diversas e simulação de emergências por toda a extensão do município. A cidade foi escolhida como sede devido a sua localização estratégica para a segurança viária e o resgate em áreas de difícil acesso, especialmente no litoral e em regiões de serra. O treinamento celebrou, ainda, os 25 anos da Divisão de Operações Aéreas da PRF.