Socorrista é acionado para atuar em acidente e descobre irmão e cunhada ali

Um grave acidente ocorrido na noite de domingo, 27 de outubro de 2024, na rodovia PR-182, nas proximidades do município de Ampére, no Paraná, abalou a comunidade local. A colisão envolveu três veículos: um VW/Gol, uma caminhonete e um Corolla. O impacto resultou na morte de um casal e deixou feridos leves entre os ocupantes dos outros veículos.

O acidente aconteceu próximo ao trevo que conecta Ampére a Santa Izabel do Oeste. De acordo com relatos, o VW/Gol, onde estavam Paulino Gonçalves de Oliveira, de 58 anos, e Janete Matias dos Santos, de 51 anos, foi atingido pela caminhonete ao tentar atravessar o trevo. A força do impacto lançou os veículos para fora do canteiro central, atingindo o Corolla antes de despencarem em uma ribanceira.

Paulino, funcionário da prefeitura, e Janete, professora em uma escola estadual, não resistiram aos ferimentos e faleceram no local. Já os ocupantes da caminhonete foram encaminhados para o hospital com ferimentos leves, enquanto Douglas Ferreira dos Santos e sua filha, que estavam no Corolla, saíram ilesos.

O que trouxe uma carga emocional ainda mais pesada à tragédia foi a descoberta de um dos socorristas da Brigada Comunitária, que ao chegar para atender o acidente, reconheceu as vítimas fatais como seu próprio irmão e cunhada.

Equipes do Samu, da Brigada Comunitária e da Polícia Rodoviária Estadual estiveram no local para prestar socorro e controlar a situação. A Polícia Científica também foi acionada para realizar os procedimentos periciais, enquanto os corpos foram encaminhados ao Serviço Médico Legal de Francisco Beltrão.

O acidente causou comoção em Ampére, onde as vítimas eram conhecidas, e levanta um alerta para os cuidados redobrados nas estradas, sobretudo em locais de tráfego intenso e interseções perigosas.

A novela *Mania de Você* vem surpreendendo os telespectadores com suas reviravoltas dramáticas. Em um dos momentos mais intensos da trama, Luma, personagem vivida por uma das principais atrizes da novela, se vê em uma situação de dor e traição ao descobrir que seu parceiro, Rudá, engravidou outra mulher.

A cena em que Luma descobre a traição foi exibida recentemente, e deixou os espectadores em choque. Tudo aconteceu quando a jovem encontrou evidências que indicavam a infidelidade de Rudá. Inicialmente em negação, Luma não queria acreditar no que estava diante dos seus olhos, mas o confronto direto com o parceiro revelou toda a verdade.

**A Revelação Dolorosa

Após receber uma carta anônima que continha a informação bombástica, Luma começou a juntar as peças do quebra-cabeça. Ao confrontar Rudá, ele se viu encurralado e teve que confessar. Não bastasse a traição, a situação tomou proporções ainda maiores quando o personagem revelou que a outra mulher estava grávida. A reação de Luma foi de total incredulidade, seguida por uma explosão de emoções, o que levou a jovem a literalmente cair para trás, desmaiando ao receber a notícia.

**Repercussão Entre os Fãs

Nas redes sociais, a cena foi amplamente comentada, com os fãs da novela expressando solidariedade à personagem de Luma. Muitos descreveram a traição como “cruel” e “imperdoável”, e passaram a criticar Rudá por sua falta de caráter e sensibilidade. Frases como “Luma merece coisa melhor” e “Rudá é o verdadeiro vilão” dominaram as discussões online.

**O Futuro de Luma na Trama

Agora, o público está ansioso para ver como Luma lidará com essa descoberta devastadora. Ela seguirá em frente e se afastará de Rudá, ou tentará entender o que o levou a cometer essa traição? O desenrolar da trama promete muitas emoções, pois Luma deve enfrentar seus próprios sentimentos de amor e decepção, ao mesmo tempo em que precisa decidir o que é melhor para o seu futuro.

Enquanto isso, os roteiristas da novela prometem mais reviravoltas, o que certamente manterá o público intrigado. A relação de Luma e Rudá será colocada à prova, e a chegada de um novo bebê certamente trará ainda mais conflitos para o casal.

### **Conclusão**

A traição de Rudá em *Mania de Você* deixou Luma abalada e trouxe à tona questões de confiança e lealdade que muitos relacionamentos enfrentam. Com um roteiro repleto de emoções intensas e personagens complexos, a novela continua a atrair a atenção do público, que mal pode esperar para ver como Luma reagirá a essa nova realidade.

Mania de Você: Mistério Sobre a Paternidade de Rudá Agita a Novela das Nove

Nos próximos capítulos de **Mania de Você**, a novela das nove da Globo, o público vai finalmente descobrir mais sobre o misterioso passado de Rudá (Nicolas Prattes). A chegada de Nahum (Ângelo Antônio) a Angra dos Reis traz novas reviravoltas e promete revelar segredos que envolvem não apenas Rudá, mas também outros personagens importantes da trama.

Segredos de Nahum e Moema Vêm à Tona

Desde o início, Nahum sempre demonstrou um interesse especial por Rudá e seu suposto irmão, Iberê (Jaffar Bambirra), que foram criados pela tia, Moema (Ana Beatriz Nogueira). No entanto, essa relação aparentemente comum começa a ser questionada com a volta de Nahum, que deixa escapar, em conversas privadas, detalhes sobre um passado que envolve muitos segredos.

Nahum revela a Moema que viveu uma fase de sua vida com Mércia (Adriana Esteves) e menciona a perda de um filho em um acidente doméstico. Essa revelação levanta dúvidas sobre a verdadeira ligação de Nahum com Rudá e Iberê, abrindo espaço para especulações sobre a paternidade dos jovens e o que Moema pode ter escondido ao longo dos anos.

A Confusão em Torno da Origem de Rudá

A volta de Nahum provoca uma grande confusão e um novo olhar sobre a história de Rudá. Até o momento, pouco se sabia sobre o pai biológico do personagem interpretado por Nicolas Prattes. A relação entre Rudá e Nahum é colocada em xeque à medida que detalhes sobre o passado dos personagens são revelados.

Nahum também menciona a Moema seu arrependimento por escolhas feitas no passado, quando decidiu confiar a criação de uma criança a ela. Essa declaração, somada aos mistérios em torno do jovem Rudá, sugere que a verdadeira identidade do pai do rapaz pode estar mais próxima de Nahum do que todos imaginam.

As Diferenças de Personalidade Entre Rudá e Iberê

Criados por Moema, os irmãos Rudá e Iberê apresentam personalidades muito diferentes, o que intriga ainda mais o público. Rudá é mostrado como um jovem com certa melancolia, enquanto Iberê se destaca por sua atitude decidida e por ser mais aventureiro. Essas diferenças de caráter alimentam as suspeitas sobre as origens dos irmãos e a influência de Moema na formação deles.

O Passado e as Conexões de Nahum

A novela sugere que a vida de Nahum guarda ainda mais segredos. A relação dele com Mércia e Moema aponta para um triângulo de histórias mal resolvidas e que, agora, começam a vir à tona. A volta de Nahum a Angra dos Reis promete não apenas esclarecer a origem de Rudá, mas também abalar os alicerces das relações entre os personagens principais da trama.

**Mania de Você** se mantém fiel ao seu enredo cheio de mistérios e reviravoltas, com tramas familiares complexas e revelações emocionantes. Com a chegada de Nahum e a intensificação das investigações sobre o passado, a novela das nove se torna cada vez mais envolvente, mantendo os telespectadores ansiosos por novas revelações.

Mania de Você: A Revelação do Vínculo Entre Mércia e Iberê Promete Agitar a Trama

Nos próximos capítulos da novela **Mania de Você**, exibida na faixa das nove na TV Globo, o público acompanhará uma reviravolta emocionante envolvendo Mércia e Iberê. Os dois personagens, sem saberem que são mãe e filho, começam a se aproximar em busca de respostas para mistérios que envolvem suas vidas e as verdadeiras intenções de Nahum e Moema.

A Parceria Entre Mércia e Iberê

Mércia, interpretada por Adriana Esteves, e Iberê, vivido por Jaffar Bambirra, formam uma aliança inesperada quando o jovem decide compartilhar suas desconfianças sobre Nahum, interpretado por Ângelo Antônio. Apesar de o rapaz acreditar ser filho biológico de Mavi (Chay Suede), seus instintos o fazem questionar as intenções do ex-porteiro, que começa a mostrar um interesse incomum em saber mais sobre sua vida.

A aproximação de Iberê e Mércia ocorre após ele flagrar Nahum em uma conversa sigilosa com Moema, personagem de Ana Beatriz Nogueira, que é apresentada como a tia que criou Rudá (Nicolas Prattes) e Iberê. Decidido a entender o que está acontecendo, Iberê procura Mércia, dando início a uma parceria para desvendar segredos que envolvem os personagens.

A História Oculta de Nahum e Moema

A relação de Nahum e Moema é cercada por segredos, e Iberê, cada vez mais atento, começa a ver sua tia como uma figura que pode estar escondendo informações cruciais. A situação se complica quando o jovem descobre que Moema pode ter agido contra o grupo de Mavi, revelando uma denúncia que levou a consequências graves.

Enquanto isso, Mércia não mede esforços para alertar Mavi sobre a possível duplicidade de Nahum, sugerindo que ele pode estar escondendo algo sério em relação ao assassinato de Molina, personagem de Rodrigo Lombardi. A tensão cresce quando Mércia desconfia que Nahum sabe mais do que revela e teme que o ex-porteiro tenha informações comprometedoras sobre o passado dela e de Mavi.

Reviravolta na Trama: O Passado de Nahum Vem à Tona

Nos próximos episódios, Nahum começará a mostrar um lado mais sombrio e complexo. Em uma cena comovente, ele relembrará um evento trágico do passado, quando um suposto irmão de Mavi teria morrido afogado. No entanto, logo depois, em uma conversa com Moema, ele faz uma confissão perturbadora: arrepende-se de ter entregado uma criança para a mulher criar, deixando dúvidas sobre a verdadeira origem de Iberê.

Esse dilema psicológico vivido por Nahum e o comportamento misterioso de Moema levantam questionamentos importantes sobre os vínculos familiares que conectam os personagens. Aos poucos, as camadas da trama começam a ser desvendadas, deixando claro que o jovem Iberê pode ser peça-chave na resolução dos conflitos.

Desdobramentos e Expectativas

Com essas revelações, **Mania de Você** caminha para um novo momento de tensão e incertezas. A aliança entre Mércia e Iberê promete trazer reviravoltas significativas, enquanto ambos buscam respostas e se deparam com verdades que podem abalar suas vidas.

O público pode esperar cenas emocionantes e momentos de grande impacto à medida que o passado de Nahum é explorado e o papel de Moema é finalmente revelado. Os segredos que conectam Mércia, Iberê, Nahum e Mavi prometem envolver ainda mais os telespectadores e trazer novos mistérios para a trama das nove da Globo.

**Mania de Você** continua a surpreender e conquistar com seus desdobramentos dramáticos e personagens cativantes, mantendo o público ansioso por cada novo capítulo.

Jojo Todynho posta reencontro com filho de 12 anos na Angola e aguarda decisão judicial para trazê-lo ao Brasil

A cantora Jojo Todynho voltou a emocionar seus fãs ao compartilhar um momento especial ao lado de Francisco, um garoto angolano de 12 anos que ela está em processo de adoção. Na última quinta-feira (24), Jojo postou um vídeo nas redes sociais, mostrando o reencontro com o menino em Luanda, capital de Angola. A visita ao país teve como objetivo acompanhar uma nova audiência relacionada ao processo de adoção.

Jojo Todynho e Francisco se conheceram em 2023, quando a artista estava em uma viagem de passeio à Angola. Segundo Jojo, foi uma conexão imediata, um amor à primeira vista que a fez se apaixonar pelo garoto e iniciar o processo legal para trazê-lo ao Brasil. Em suas redes sociais, ao registrar o momento ao lado de Francisco, Jojo declarou com entusiasmo: “Seu futuro será brilhante, Francisco”.

Processo de adoção e expectativa

Durante uma entrevista recente com o jornalista Leo Dias, Jojo abriu seu coração e relembrou o primeiro encontro com Francisco. Ela revelou que, durante uma visita a uma escola, o menino estava de costas em uma homenagem a ela. Foi nesse momento que Jojo pediu para ele se virar, e, ao olhar para o rosto do garoto, sentiu uma conexão profunda. “Quando ele virou… eu me arrepio toda. Eu falei: ‘gente, é meu filho’”, descreveu a cantora, visivelmente emocionada.

Embora a artista já tivesse se imaginado mãe, Jojo afirmou que até então não havia considerado a adoção, mas o encontro com Francisco mudou completamente sua perspectiva. Agora, a funkeira aguarda ansiosa pela decisão judicial para conseguir trazer o menino ao Brasil e começar uma nova vida em família.

Apoio dos fãs e desafios do processo

Nas redes sociais, Jojo Todynho recebeu uma enxurrada de mensagens de apoio de seus seguidores, que torcem pela adoção bem-sucedida e pela união definitiva de mãe e filho. Muitos fãs também expressaram preocupação com o bem-estar de Francisco, desejando que o garoto tenha um futuro próspero ao lado da artista. Essa demonstração de carinho reflete a proximidade que Jojo conquistou com seu público ao longo dos anos, sendo reconhecida não só pela sua carreira musical, mas também por sua autenticidade e empatia.

Enquanto Jojo Todynho lida com as questões legais da adoção, o reencontro com Francisco foi uma oportunidade para fortalecer os laços entre ambos e renovar suas esperanças. A cantora continua otimista quanto ao desfecho do processo, e seus fãs aguardam ansiosos por mais notícias e por esse final feliz.

A Verdade Sobre o Afastamento de Maiara: Polêmica e Mistério!

Nos últimos dias, a internet foi tomada por uma onda de rumores perturbadores envolvendo a cantora Maiara, da famosa dupla Maiara & Maraisa. O que começou como um simples boato logo se transformou em uma tempestade de especulações sobre um possível afastamento da artista dos palcos por motivos psiquiátricos. Rumores em Alta: O Que Está Acontecendo? As redes sociais não param de discutir a situação da cantora, especialmente após sua impressionante perda de peso de 23 kg no final de 2023. Essa transformação gerou preocupações entre os fãs, que começaram a questionar se a artista estava realmente bem, levando à disseminação de rumores alarmantes. A Resposta da Assessoria: É Tudo Fake News? Diante da crescente especulação, a assessoria de Maiara se pronunciou e classificou as notícias como “fake news”. Em uma nota enviada à jornalista Fábia Oliveira, a equipe deixou claro que ações judiciais estão sendo consideradas contra os responsáveis pela disseminação das informações. “Notícias como esta são inadmissíveis!” disseram, com veemência. O Que a Assessoria Revelou? Maiara, que sempre enfrentou desafios com garra, continuará a realizar seus compromissos profissionais. “A cantora segue sua carreira com responsabilidade e dedicação”, afirmaram, desmentindo qualquer possibilidade de pausa. Impacto na Carreira: O Que Vem por Aí? A situação atual de Maiara com problemas psiquiátricos é um lembrete da pressão que as celebridades enfrentam. Em meio a tudo isso, os fãs permanecem divididos entre a preocupação com a saúde da artista e a esperança de que ela continue a brilhar nos palcos. Com sua resiliência, Maiara tem o apoio incondicional de seus admiradores. Conclusão: Fique de Olho! Enquanto os rumores continuam a circular, o que resta para nós, fãs, é torcer para que Maiara esteja bem e pronta para encantar a todos com seu talento. Acompanhe as notícias e fique atento, pois o futuro da cantora pode revelar surpresas emocionantes!

“Mania de Você”: Revelações Explosivas Agitam a Trama e Deixam Viola Desestruturada

Nos próximos capítulos de *Mania de Você*, o público pode se preparar para fortes emoções. Uma reviravolta inesperada promete colocar a novela de cabeça para baixo. Rudá, personagem que vinha guardando um segredo crucial, finalmente revela toda a verdade para Viola, e a revelação deixa a protagonista sem chão.

A Verdade sobre Mavi

Em um momento decisivo, Rudá confronta Viola e revela que Mavi, e não ela, é o verdadeiro dono do resort. Essa revelação expõe um esquema de manipulação minuciosamente planejado por Mavi, que agia nos bastidores, controlando a todos, enquanto Viola acreditava ter o domínio da situação.

O confronto entre Rudá e Viola promete ser um dos momentos mais dramáticos da novela, desmascarando Mavi e expondo sua verdadeira face ao público. Com a revelação, Viola se vê em uma situação delicada, precisando decidir como lidar com a nova realidade e a traição de Mavi.

Desdobramentos e Novas Intrigas

A descoberta muda completamente o rumo da história, abrindo caminho para novas intrigas e desdobramentos. Além da revelação sobre Mavi, outros personagens serão impactados pelas consequências desse segredo, especialmente Fátima, que também enfrenta um dilema pessoal em sua relação com Robson. A personagem deve tomar uma decisão que promete mexer com o público: largar Robson para seguir um novo rumo.

Viola, por sua vez, precisará decidir se confronta Mavi ou se tenta encontrar uma forma de virar o jogo e retomar o controle. A novela promete momentos de grande tensão e reviravoltas, enquanto os personagens buscam lidar com as traições e manipulações.

O Futuro de Rudá e Viola

O confronto entre Rudá e Viola é apenas o início de uma série de revelações e surpresas que estão por vir em *Mania de Você*. A trama continua ganhando camadas e intensidade, enquanto os personagens enfrentam seus maiores desafios e precisam lidar com as consequências de seus atos.

Com um enredo envolvente e cheio de reviravoltas, *Mania de Você* promete manter o público ansioso para os próximos capítulos. Afinal, será que Viola conseguirá virar o jogo e desmascarar Mavi, ou será que o vilão conseguirá se livrar das acusações e manter seu domínio sobre todos? A resposta para essas perguntas promete agitar ainda mais os próximos capítulos da novela!

Mania de Você: Mavi Passa Vergonha Durante Casamento com Viola e Reage Drasticamente

Os telespectadores de **Mania de Você** serão surpreendidos por uma sequência eletrizante nos próximos capítulos da trama da TV Globo. No capítulo desta segunda-feira, 21 de outubro de 2024, o casamento de **Mavi** (Chay Suede) e **Viola** (Gabz) será marcado por uma revelação bombástica, forçando o vilão a tomar uma decisão extrema para impedir que seu segredo venha à tona.

A Verdade Vem à Tona no Casamento

Mavi, que é o verdadeiro assassino de **Molina** (Rodrigo Lombardi), será desmascarado por ninguém menos que sua própria mãe, **Mércia** (Adriana Esteves). A ex-governanta, determinada a impedir a união do filho com Viola, encontra um vídeo que prova o envolvimento de Mavi no assassinato e decide expor tudo durante o casamento.

O plano de Mércia é executado de maneira dramática: ela invade a sala de controle do evento e começa a projetar o vídeo no telão da festa. No início, os convidados pensam que estão assistindo a uma homenagem ao casal, mas logo percebem que algo está errado, e a tensão no ar se torna palpável.

Mavi Corta a Luz e Entra em Surto

Desesperado ao perceber o que está acontecendo, Mavi tenta de todas as formas interromper a exibição do vídeo. “Desliguem isso!”, grita ele, em pânico, enquanto as imagens de sua briga violenta com Molina aparecem na tela. **Viola**, confusa, tenta acalmá-lo e entender o que está se passando, mas Mavi está completamente fora de si. Ele continua a ordenar que o vídeo seja retirado, mas sem sucesso.

O Caos Toma Conta da Festa

O vilão, visivelmente descontrolado, mente para os convidados ao afirmar que houve um defeito técnico. Ele pede que **Hugo** (Danilo Grangheia) e **Iberê** (Jaffar Bambirra) resolvam o problema imediatamente. Quando percebe que ninguém consegue interromper a exibição, Mavi dá uma ordem radical: cortar a energia do evento.

“Iberê, corta os cabos de energia, eu quero tudo no escuro!”, grita ele, desesperado. **Iberê**, relutante, obedece, e a festa do casamento é mergulhada na escuridão total. Os convidados, atônitos, ficam sem entender o que realmente aconteceu, enquanto Mavi tenta ganhar tempo para esconder seu crime.

Um Ponto de Virada na Trama

Este momento marcará um ponto de virada em **Mania de Você**, trazendo à tona segredos e tensões que estavam se acumulando ao longo da novela. O desespero de Mavi para encobrir seu crime promete desencadear novos conflitos, colocando ainda mais drama e emoção nos próximos capítulos.

Fique ligado em **Mania de Você** para acompanhar os desdobramentos dessa cena eletrizante e como Mavi lidará com as consequências de suas ações.

Renata Vasconcellos

uma das apresentadoras mais respeitadas e admiradas do Brasil, é conhecida por seu trabalho à frente do *Jornal Nacional*, da TV Globo. No entanto, além da vida profissional, sua vida pessoal também desperta o interesse de muitos. Casada desde 2014 com Miguel Athayde, um também renomado jornalista e diretor-geral da Globo News, Renata vive uma relação estável e discreta.

O casal formou uma bela família, convivendo com os dois filhos de Renata, de um relacionamento anterior, e com o filho de Miguel. Embora Renata Vasconcellos seja uma figura pública de grande visibilidade, ela opta por manter a sua vida pessoal fora dos holofotes, aparecendo raramente ao lado do marido em eventos ou publicações.

Miguel Athayde, por sua vez, tem uma carreira de sucesso dentro do Grupo Globo, onde ocupa uma posição de destaque. Desde que assumiu a direção da Globo News, o canal tem passado por algumas mudanças, sobretudo após a chegada da CNN Brasil, o que aumentou a competitividade no setor de notícias por assinatura.

Mesmo com toda essa exposição midiática, o casal mantém uma postura reservada e equilibrada, tornando sua relação admirada por muitos. O charme e a discrição de Miguel Athayde, aliado ao sucesso de Renata Vasconcellos, fazem deles um dos casais mais respeitados no cenário jornalístico brasileiro.

Por trás das câmeras, Renata e Miguel vivem uma vida tranquila e familiar, longe dos flashes, mas sempre unidos e prontos para enfrentar os desafios de suas carreiras e da vida pessoal com muito companheirismo e amor.

O sombrio passado de Mércia é revelado em Mania de Você

Nos próximos capítulos de *Mania de Você*, a personagem Mércia (Adriana Esteves) terá seu passado sombrio exposto, trazendo ainda mais emoção à trama das nove da TV Globo. O autor João Emanuel Carneiro irá explorar a história trágica da ex-governanta, que foi jogada em um orfanato ainda criança e teve seu nome original trocado de Sônia para Mércia.

A chegada de uma nova personagem, uma freira interpretada por Jussara Freire, será crucial para o desenrolar dessas revelações. A religiosa será uma cúmplice de Mércia, ajudando-a a esconder provas importantes relacionadas ao assassinato cometido por Mavi (Chay Suede).

Os traumas do passado de Mércia

Segundo a colunista Márcia Pereira, o público descobrirá que Mércia e Molina (Rodrigo Lombardi) cresceram juntos no orfanato, e ela trocou de identidade após uma série de eventos trágicos. Um deles foi a perda de seu filho em um acidente doméstico, um trauma que a fez abandonar Mavi ainda pequeno, entregando-o para ser criado por seu ex-namorado, sem jamais revelar a verdadeira paternidade do menino.

Essas revelações aprofundarão o conflito entre Mércia e Mavi, explicando a relação tumultuada entre mãe e filho. Além disso, os segredos sobre seu passado mostrarão a razão por trás de sua mudança de nome e seu comportamento misterioso ao longo da novela.

A chantagem que muda o rumo da trama

Com o pendrive contendo provas do assassinato de Molina em mãos, Mércia usará as imagens para chantagear Mavi, exigindo que ele cancele seu casamento com Viola (Gabz). No entanto, Mavi, com a ajuda de Iberê (Jaffar Bambirra), reagirá de forma brutal, dopando a mãe e internando-a em uma clínica psiquiátrica.

Mesmo internada, Mércia conseguirá virar o jogo mais uma vez. Com a ajuda da freira cúmplice, ela enviará as provas diretamente para Mavi, forçando-o a retirá-la da clínica para proteger sua própria vida.

Revelações e mais segredos

Fora da clínica, Mércia se esconderá no convento onde foi criada, mas Mavi e Luma (Agatha Moreira) estarão à sua espreita. Disfarçados, tentarão descobrir mais sobre o passado da ex-governanta, enquanto Nahum (Ângelo Antônio), pai de seu filho falecido, também retorna, prometendo trazer à tona ainda mais segredos de Mércia.

*Mania de Você* está se tornando cada vez mais emocionante, com uma trama repleta de reviravoltas e revelações sobre seus personagens. A vida de Mércia, marcada por segredos e tragédias, promete mexer com as emoções dos telespectadores.

Mércia encontra prova chave no cemitério e vira o jogo em “Mania de Você”

Nos próximos capítulos de *Mania de Você*, novela de João Emanuel Carneiro, Mércia (Adriana Esteves) dará um passo decisivo para destruir Mavi (Chay Suede). A trama trará uma grande reviravolta, quando a ex-governanta de Molina (Rodrigo Lombardi) resgata um pendrive contendo imagens incriminadoras do assassinato do empresário.

No episódio que vai ao ar na segunda-feira (21), Mércia retorna ao cemitério onde Molina foi enterrado e recupera o dispositivo, escondido há mais de dez anos no túmulo da família Prado. O pendrive contém a prova que incrimina Mavi pelo assassinato do próprio pai, e Mércia usará isso para pressionar o filho do vilão.

A grande diferença nesta trama é o uso da tecnologia. Ao contrário de Nina (Débora Falabella) em *Avenida Brasil* (2012), que perdeu sua chance de chantagear Carminha (Adriana Esteves) por não ter um backup das fotos comprometedoras, Mércia estará preparada. Além de ter o pendrive original, ela fará cópias das provas e garantirá que uma pessoa de confiança as guarde, garantindo que Mavi não tenha saída.

Essa virada tecnológica é uma resposta direta de João Emanuel Carneiro ao erro que cometeu em *Avenida Brasil*, quando a ausência de tecnologia comprometeu a chantagem de Nina. Agora, Mércia, que assume o papel de grande vilã, será implacável e não cometerá os mesmos erros.

Com essa reviravolta, Mércia se torna uma nova versão de Carminha, mas desta vez, com mais recursos e disposta a tudo para destruir Mavi. O público pode esperar por muitas emoções e surpresas, enquanto a trama se intensifica com os planos de vingança da personagem.

Acompanhe *Mania de Você* e descubra como essa disputa entre mãe e filho se desenrolará.