Sine-JP inicia mês de junho com oferta de 892 vagas de emprego abertas

O Sistema Nacional de Empregos de João Pessoa (Sine-JP) começa mais um mês recheado de ofertas de emprego para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho. Nesta primeira semana de junho, estão abertas 892 vagas. Os interessados em se candidatar devem comparecer a sede do Sine-JP, a partir desta segunda-feira (2), com documentos como o RG, CPF, currículo atualizado, carteira de trabalho e comprovante de residência atualizado.

A função de operador de telemarketing é a que mais oferece oportunidade. São 100 vagas abertas, incluindo oferta para primeiro emprego. Para concorrer a uma das vagas, basta ter ensino médio completo e conhecimentos básicos de informática. Não é exigido experiência.

A construção civil também está com o mercado de trabalho aquecido. São 122 vagas abertas para servente de obras. Tem, ainda, 91 vagas para pedreiro, sendo 7 para pedreiro de fachada, além de uma vaga para auxiliar de pedreiro e duas para mestre de obras.

Outra função que não está exigindo experiência e tem um bom número de vagas (30) é operador de caixa. Também há 30 vagas para repositor de mercadorias, mas é necessário ter 6 meses de experiência. Para ambos os cargos, precisa ter o ensino médio completo.

Mas, esses não são os únicos mercados em alta. Quem busca emprego também pode tentar as 59 vagas ofertadas para auxiliar de linha de produção, 37 para oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, 36 para montador de estrutura de concreto armado, 22 para atendente de lanchonete e 20 para motorista de ônibus, entre outras.

Serviço – Para concorrer a uma das vagas, basta ir até a sede do Sine-JP na Avenida João Suassuna, nº 49, exatamente no primeiro casarão da Villa Sanhauá, na Praça Antenor Navarro, no Varadouro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

As informações sobre todas as vagas disponíveis e os critérios necessários para concorrer a cada uma delas podem ser conferidos no Painel da Empregabilidade (www.joaopessoa.pb.gov.br/servico/painel-da-empregabilidade/ ).

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 98654-8978.