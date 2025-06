Sedest abre inscrições para curso de máquinas pesadas a partir do dia 9

01/06/2025 |

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de João Pessoa (Sedest) está com mais uma grande oportunidade para quem busca capacitação profissional. Do dia 9 ao dia 11 de junho estarão abertas as inscrições para o curso gratuito de operador de máquinas pesadas.

As inscrições acontecem exclusivamente pelo WhatsApp. Os interessados podem acessar diretamente o chat clicando no link https://chat.whatsapp.com/F9Z7rONVerJ9nUDh4vp6CB ou pelo número (81) 9 8562-3656. As aulas e as apostilas do curso são gratuitas.

“A formação de operadores de máquinas pesadas chega em um momento estratégico, atendendo a uma demanda crescente por mão de obra especializada nesse setor. Estamos investindo em capacitações que realmente fazem a diferença na vida das pessoas. Este curso, em especial, tem um foco prático que aproxima o aluno da realidade do canteiro de obras, preparando-o não apenas para operar os equipamentos, mas para atuar com segurança, responsabilidade e competência desde o primeiro dia de trabalho”, destacou Bruno Farias, secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Capital.

A atividade é oferecida dentro do conjunto de ações do programa Eu Posso Aprender, promovido pela Sedest, em parceria com a Quality Cursos. A capacitação é voltada para quem pretende trabalhar operando máquinas como empilhadeira, motoniveladora, trator agrícola, pá carregadeira, retroescavadeira e escavadeira hidráulica.

João Bosco, secretário executivo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, ressaltou que esse curso representa uma ação importante da Prefeitura na preparação de mão de obra qualificada para o mercado de trabalho. “Essa é uma ação que, para além da qualificação, representa a abertura de portas para muitos que buscam uma oportunidade no mercado de trabalho. Estamos falando de transformação de vidas. Como gestor, me orgulho em dizer que estamos cumprindo nosso papel social, investindo em gente e construindo uma cidade com mais dignidade e oportunidades para todos”, afirmou.

Podem participar homens e mulheres maiores de 18 anos. Não há exigência de escolaridade. As aulas serão iniciadas no dia 11 de junho.