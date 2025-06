Projeto Maturidade promove autonomia e autoestima para pessoas com 60 anos ou mais por meio da economia solidária – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A iniciativa reconhece e valoriza o papel social das pessoas com 60 anos ou mais – Beth Santos/Prefeitura do Rio

A Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Municipal de Economia Solidária, realizou, nesta sexta-feira (30/5), o lançamento oficial do Projeto Maturidade: Autonomia e Autoestima, em cerimônia no Palácio da Cidade. A iniciativa reconhece e valoriza o papel social das pessoas com 60 anos ou mais, promovendo inclusão, geração de renda e fortalecimento da autoestima a partir da economia solidária.

– Estamos trabalhando com a população 60 mais. Ainda existe uma certa cultura de que a partir dessa idade a pessoa vai deixar de produzir, de colaborar com a sociedade de uma forma mais ativa. Então, quando o projeto olha para esse público, nós estamos falando de uma turma muito ativa, com muita capacidade de entrega – afirmou o prefeito Eduardo Paes, agradecendo à Arquidiocese do Rio pela parceria na iniciativa.

O projeto oferece oficinas criativas e cursos gratuitos de curta duração voltados para a terceira idade, com formações em Macramê, Fuxico, Arte em Papel, Crochê e Amigurumi. A proposta é estimular a criatividade, a troca de saberes e a autonomia econômica por meio de atividades que respeitam os tempos, histórias e talentos da população idosa.

A iniciativa será realizada em todas as regiões da cidade, criando espaços de convivência, aprendizagem e cooperação para um envelhecimento ativo, criativo e digno. Os cursos começarão a partir da próxima segunda-feira (2/6) em 30 paróquias da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Será ministrado uma vez por semana nos turnos da manhã (8h às 12h) e tarde (14h às 18h). Cada turma terá 20 alunos, totalizando 40 pessoas atendidas por polo.

– Esse é um projeto em 30 locais da cidade para atingir as pessoas com 60 anos ou mais que ficam de forma muito ociosa em casa. Elas vão aprender técnicas de artesanato em três ciclos de dois em dois meses. Serão contemplados 1.200 alunos nesse primeiro momento. É um curso que vai ajudar muito esses idosos a terem uma nova experiência e até uma nova profissão – destacou o secretário municipal de Economia Solidária, Marcio Santos.

Representando o cardeal Dom Orani Tempesta, arcebispo da Arquidiocese do Rio, o vigário episcopal adjunto do vicariato para caridade social, cônego André Vilar de Moraes Martins, falou sobre a parceria com a Prefeitura do Rio.

– Espero que nossos espaços, com esse projeto que foca o grupo dos 60 mais, possa ajudar essa ação que mobiliza muitos e contempla essa porção numerosa da nossa cidade que muitas vezes fica a espera de alguma coisa. Dar atenção a essas pessoas é resgatar muitas coisas para o bem de todos.

Mais do que um projeto de capacitação, o Maturidade é um instrumento de combate ao preconceito etário e ao isolamento social, muitas vezes enfrentado pelas pessoas idosas.

– Eu estava em casa, sem expectativa nenhuma e fui convidada para esse projeto. Estou muito empolgada para que comece logo. Estou muito interessada em ver as pessoas aprenderem coisas que interessam a elas. Os alunos estão todo dia me ligando para perguntar quando começa. Essa é uma porta que se abre para as pessoas mais idosas – disse a aposentada Maria de Lourdes Abal, coordenadora do projeto em uma das paróquias selecionadas para integrar a iniciativa.

A ação se apoia em marcos legais fundamentais, como o Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003), a Política Nacional de Economia Solidária (Lei nº 15.068/2024) e a Política Municipal de Fomento à Economia Solidária (Lei nº 5.435/2012), reforçando o compromisso da Prefeitura com uma cidade que cuida, inclui e reconhece a diversidade de experiências e trajetórias de vida.

A criação do Projeto Maturidade também considera as diretrizes estabelecidas pelo Decreto Rio nº 55.996, de 16 de abril de 2025, que institui a Política Municipal de Envelhecimento Saudável, da Secretaria Municipal de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida.

O projeto está alinhado aos 12 objetivos dessa política, que orientam as ações voltadas à população idosa: longevidade com qualidade de vida, direito à cidade, protagonismo e participação pública, intergeracionalidade, bem-estar social, combate ao etarismo, inclusão digital, oportunidades no mercado de trabalho, proteção ativa e garantia de direitos, educação de qualidade, segurança alimentar e condições adequadas de moradia.

Com base nesse marco legal, o Projeto Maturidade reafirma o compromisso da Prefeitura do Rio em construir uma cidade mais justa, inclusiva, solidária e preparada para acolher o envelhecimento como parte essencial da vida urbana.