Pré-Junino chega ao bairro de Mandacaru com apresentações de cinco grupos

O esquenta da programação oficial do São João Multicultural, realizado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), segue com suas apresentações neste sábado (31), dentro do projeto Pré-Junino. Os dançarinos vão mostrar toda a sintonia desses grupos que se preparam para os festivais de quadrilhas. A festa será no bairro de Mandacaru, a partir das 19h.

“O Pré-Junino é uma excelente maneira de mostrarmos para o público dos bairros de João Pessoa como estão os preparativos para os festivais de quadrilhas juninas. É o momento em que as quadrilhas vão desenvolver os seus enredos, suas temáticas e isso abre caminho para uma maior qualificação de cada uma delas”, avalia o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele afirma que a Fundação desenvolve e estimula o Pré-Junino como uma forma também de levar para os bairros um entretenimento a mais, que faz parte do projeto de um São João Multicultural.

“Este ano, o São João Multicultural envolve dois festivais de quadrilhas juninas, Feira de Cordel no Busto de Tamandaré, festas com trios pé de serra, grupos e bandas em diversos bairros da cidade e um ciclo de shows no Parque Solon de Lucena. O Pré-Junino está ambientado nesse contexto de uma forma muito saudável de levarmos diversão para as comunidades da cidade de João Pessoa”, acrescenta.

A programação do último dia do Pré-Junino envolve cinco juninas: Sucupira, Sacode Poeira, Santo Antônio, Pó de Serra, Lageiro Seco e Flor do Mandacaru. As apresentações acontecem na Avenida Celerina Paiva, próximo à igreja Coração de Jesus.

O Pré-Junino começou no sábado (10) e passou pelos bairros José Américo, Alto do Mateus, Valentina, Mangabeira, Torre e Roger. O evento envolveu mais de 30 quadrilhas juninas.