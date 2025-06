Joinville x Brasil de Pelotas; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Campeonato Brasileiro Série D: Tudo sobre Joinville x Brasil de Pelotas pela 7ª rodada

O Campeonato Brasileiro da Série D segue a todo vapor, e no próximo domingo, 01 de junho de 2025, às 16h (horário de Brasília), a Arena Joinville será palco de mais um confronto decisivo. O Joinville Esporte Clube recebe o Brasil de Pelotas em duelo válido pela 7ª rodada da competição nacional, em busca de uma vaga nas fases eliminatórias da Série D.

A partida promete emoções dentro e fora das quatro linhas, sendo fundamental para as pretensões de ambas as equipes no Grupo A8. O JEC, embalado por sua torcida, busca se firmar no G4, enquanto o Xavante tenta recuperar pontos importantes para se manter vivo na disputa pela classificação.

Ingressos e acesso ao estádio

Os torcedores poderão adquirir os ingressos de forma antecipada pelo site minhaentrada.com.br, com valores que variam entre R$ 50 e R$ 130, dependendo do setor escolhido. No dia do jogo, os preços sofrem reajuste, podendo chegar até R$ 140 para o setor coberto nível 2. Para meia-entrada, é obrigatório apresentar documentação comprobatória conforme regulamentações estaduais e federais.

ASSISTIR CSA x São Bernardo Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (01/06), PRÉ-JOGO, PALPITES

ASSISTIR Maringá x Ituano Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (01/06), PRÉ-JOGO, PALPITES

Outra novidade é o uso do sistema de reconhecimento facial no acesso ao estádio, substituindo o antigo aplicativo “Sócio Joga Junto” e a carteirinha física. Os sócios do Joinville, que estiverem com seus planos ativos, poderão entrar apenas com a identificação facial. Em caso de dúvidas, o atendimento está disponível na JEC Store, anexa à Arena, ou pelo WhatsApp +55 47 99120-0242.

Sócio Mirim: incentivo à nova geração

Com foco em ampliar sua base de torcedores, o Joinville lançou o plano Sócio Mirim, voltado para crianças de até 12 anos. A adesão é gratuita, e os pequenos torcedores, desde que acompanhados por um responsável pagante, têm entrada livre para os jogos do Tricolor Catarinense. O plano pode ser feito pelo site sociojogajunto.com.br.

Expectativa de bom público na Arena Joinville

A abertura dos portões ocorrerá às 14h, duas horas antes do início do jogo. A orientação do clube é que os torcedores cheguem cedo para evitar filas e garantam um bom lugar na arquibancada. O acesso ao estádio será organizado por catracas específicas para cada setor, incluindo sócios, convidados e torcedores visitantes.

Para os visitantes, o acesso é feito pelos fundos da Arena Joinville, com apoio da Polícia Militar de Santa Catarina para garantir a segurança do evento. A organização recomenda que os torcedores do Brasil de Pelotas compareçam em grupo e não individualmente.

ASSISTIR Confiança x Brusque Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (01/06), PRÉ-JOGO, PALPITES

ASSISTIR Tombense x Anápolis Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (01/06), PRÉ-JOGO, PALPITES

Série D em foco: briga acirrada por classificação

A Série D do Campeonato Brasileiro de 2025 vem se destacando por sua competitividade e equilíbrio técnico. Joinville e Brasil de Pelotas são dois clubes tradicionais que buscam retornar às divisões superiores do futebol nacional, tornando cada rodada uma batalha. O apoio da torcida tem sido decisivo, especialmente nos jogos em casa, e este confronto promete lotar as arquibancadas da Arena Joinville.

Acompanhe tudo sobre o Campeonato Brasileiro da Série D aqui e fique por dentro dos palpites, análises e informações sobre os principais confrontos.

Tags: série d do brasileiro, joinville x brasil de pelotas, ingresso série d, campeonato brasileiro série d 2025, onde assistir série d, arena joinville, sócio mirim jec, futebol catarinense

jogos de hoje

Onde assistir a Série D 2025

A transmissão da Série D do Campeonato Brasileiro ainda não possui confirmação oficial para todas as partidas da rodada. No entanto, há grande expectativa de que alguns jogos, incluindo Monte Azul x Cascavel, possam ser exibidos por canais digitais e plataformas de streaming. Entre os possíveis meios, destacam-se os canais chineses com cobertura esportiva, que já transmitiram partidas da competição em anos anteriores.

Além disso, canais oficiais dos clubes, como a TV Serpente do FC Cascavel no YouTube, costumam transmitir os jogos ao vivo, oferecendo uma alternativa gratuita e acessível para os torcedores acompanharem os confrontos em tempo real. Fique atento às redes sociais dos clubes para atualizações sobre a transmissão confirmada.