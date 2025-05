Horizonte x Santa Cruz de Natal; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Por MRNews



Série D do Brasileirão: Horizonte x Santa Cruz de Natal agita a 7ª rodada do Grupo 3

A Série D do Campeonato Brasileiro 2025 segue movimentando os gramados de todo o país com partidas equilibradas e repletas de emoção. Neste domingo, 1º de junho, às 16h (horário de Brasília), Horizonte e Santa Cruz de Natal se enfrentam pela 7ª rodada da fase de grupos, em jogo válido pelo Grupo 3 da competição nacional.

A partida acontecerá no estádio Domingão, em Horizonte-CE, e promete ser decisiva para os dois clubes, que lutam ponto a ponto por uma vaga na próxima fase. Com a classificação ainda indefinida no grupo, a rodada pode redesenhar completamente a tabela.

Situação das equipes no Grupo 3

O Horizonte vem fazendo uma campanha razoável até aqui, tentando se consolidar no G-4, que garante a classificação à segunda fase da Série D. Jogando em casa, o time cearense aposta na força do seu torcedor e no entrosamento de seu elenco para conquistar os três pontos. Comandado por um treinador experiente e contando com jogadores rodados no cenário regional, o Horizonte busca manter a regularidade para seguir sonhando com o acesso.

Já o Santa Cruz de Natal encara este confronto como uma verdadeira decisão. A equipe potiguar precisa somar pontos fora de casa para não se distanciar dos líderes da chave. Com um elenco jovem, mas com muita velocidade e disciplina tática, o time de Natal quer surpreender o Horizonte e mostrar que pode brigar de igual para igual por uma das vagas.

Expectativas para o jogo

A Série D é marcada pelo equilíbrio técnico, onde o mando de campo tem grande peso. Por isso, o Horizonte entra com certo favoritismo. No entanto, a equipe do Santa Cruz já demonstrou em outras partidas que sabe jogar longe de seus domínios, o que torna o duelo ainda mais imprevisível.

Entre os destaques individuais, o Horizonte aposta em seu camisa 9, artilheiro da equipe no torneio, enquanto o Santa Cruz deposita esperanças em seu meia armador, responsável pela criação das jogadas ofensivas.

Ingressos e transmissão

Ainda não foram divulgadas informações oficiais sobre a venda de ingressos, mas a expectativa é de boa presença de público no Domingão. Para quem não puder acompanhar no estádio, é possível que a partida tenha transmissão via streaming em plataformas regionais ou nas redes sociais dos clubes. Fique atento às atualizações no site oficial da CBF e nos perfis das equipes.

A importância da Série D

A Série D é a porta de entrada para o futebol nacional de muitos clubes tradicionais e emergentes do país. Além de proporcionar visibilidade aos atletas, é uma oportunidade para torcedores de diversas regiões acompanharem o crescimento dos seus times e fortalecerem a cultura esportiva local. Conquistar o acesso à Série C é o sonho de todos os participantes, e cada jogo, como esse entre Horizonte e Santa Cruz de Natal, tem papel fundamental nessa trajetória.

Onde assistir a Série D 2025

