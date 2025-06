Filha de Paulo Cupertino desabafa após condenação do pai a ‘prisão perpétua’

Por MRNews



Filha de Paulo Cupertino desabafa após condenação do pai a 98 anos de prisão: “Vai pagar pelo que fez”

A condenação de Paulo Cupertino Matias a 98 anos de prisão pelo assassinato do ator Rafael Miguel e dos pais dele, João e Miriam Miguel, gerou forte repercussão nas redes sociais nesta sexta-feira (30). Entre as manifestações, o desabafo mais comovente veio de Isabela Tibcherani, filha do réu e ex-namorada da vítima, que se pronunciou por meio de um vídeo nos stories do Instagram.

Em suas palavras, Isabela afirmou que a justiça finalmente foi feita e expressou alívio após o fim de um longo processo marcado por dor e trauma:

"E vamos seguir com a vida, como eu já vinha saindo, agora com a certeza de que o verdadeiro culpado de todo o caos vai pagar pelo que fez. E é isso, gente. Gratidão."

A publicação, feita logo após a leitura da sentença no Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo, foi posteriormente removida, mas já havia sido amplamente compartilhada nas redes sociais.

Presente no julgamento e marcada pela tragédia

Isabela, que tinha apenas 18 anos na época do crime, foi uma das testemunhas de acusação no júri popular. Em seu depoimento, ela relembrou os momentos de terror que viveu em 9 de junho de 2019, quando Rafael Miguel e seus pais foram assassinados a tiros por seu pai na porta de sua casa, em um crime que chocou o país.

Segundo o Ministério Público, Cupertino cometeu os assassinatos por não aceitar o relacionamento da filha com o ator. Rafael, que era conhecido por atuar em novelas como Chiquititas, tinha 22 anos.

Condenação por triplo homicídio qualificado

Paulo Cupertino foi considerado culpado por motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas. O crime teve características de emboscada e frieza. A decisão foi tomada por maioria dos sete jurados e levou à pena de 98 anos de reclusão em regime fechado. Atualmente detido no Centro de Detenção Provisória de Guarulhos, o réu pode ser transferido para uma penitenciária para cumprimento da pena definitiva.

Vale Tudo; Fátima sofre golpe inesperado ao assinar acordo pré-nupcial com Afonso

Francisco Gil acompanha Preta Gil em fase delicada de tratamento nos Estados Unidos

Durante o julgamento, Cupertino negou participação no crime, tentando transferir a responsabilidade para uma terceira pessoa — alegação que foi refutada pelas provas apresentadas, incluindo imagens de câmeras de segurança.

Isabela escolhe o silêncio com dignidade

Apesar do interesse da imprensa, a jovem optou por não conceder entrevistas. Seu advogado, Guilherme Wiltshire, informou que Isabela quer seguir sua vida em paz, após anos de exposição e sofrimento público. Sua breve fala nas redes foi suficiente para expressar o sentimento de justiça e encerramento de um capítulo extremamente doloroso.

A comoção gerada pela sentença também reascende debates sobre feminicídio, violência familiar e os impactos psicológicos deixados em vítimas sobreviventes, como Isabela, que viu sua vida virar de cabeça para baixo após o crime.

Paulo Cupertino é Condenado a 98 Anos de Prisão pelo Assassinato de Rafael Miguel e Seus Pais

Nesta sexta-feira, 30 de maio de 2025, a Justiça brasileira deu fim a um dos casos mais chocantes dos últimos anos: o empresário Paulo Cupertino foi condenado a 98 anos de prisão em regime fechado pelo triplo homicídio de Rafael Miguel, conhecido por seu trabalho como ator, e de seus pais, João e Miriam Miguel. O crime aconteceu em 2019 e gerou grande comoção nacional.

A sentença foi proferida pelo juiz Antonio Carlos Pontes de Souza, da 1ª Vara do Júri da Capital, após dois dias de julgamento no Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo. O júri popular, composto por quatro homens e três mulheres, votou de forma majoritária pela condenação, considerando os crimes como homicídios duplamente qualificados, motivados por futilidade e impossibilidade de defesa das vítimas.

Crime Premeditado e Agravantes

Paulo Cupertino foi considerado culpado por assassinar a família de Rafael Miguel diante de sua própria filha, Isabela Tibcherani, que era namorada do ator. O crime foi classificado como triplo homicídio qualificado, agravado pela premeditação, motivo torpe — ciúmes e controle sobre a filha — e a covardia de executar as vítimas sem qualquer chance de defesa.

Mesmo após ter negado a autoria durante o interrogatório, dizendo que “não conhecia as vítimas” e que fugiu por medo após ouvir os tiros, o júri não acatou essa versão. Segundo o advogado da família Miguel, Fernando Viggiano, o conjunto de provas e testemunhos foi fundamental para desmentir a tese da defesa e garantir a condenação de Cupertino.

Anos de Fuga e Prisão em 2022

Após o crime, Paulo Cupertino ficou foragido por quase três anos. Durante esse período, ele se escondeu em vários estados do Brasil e até no exterior. Sua prisão ocorreu apenas em 2022, o que só aumentou a revolta da sociedade e a sensação de impunidade entre os familiares das vítimas.

Com a decisão da Justiça, os dois corréus no processo foram absolvidos, já que não havia provas suficientes de participação direta no assassinato.

Justiça Tardia, Mas Efetiva

A sentença de 98 anos em regime fechado representa um marco para os familiares das vítimas, que lutaram durante anos para que o crime não ficasse impune. A mãe de Rafael Miguel, Miriam, o pai João e o jovem ator perderam a vida brutalmente em um episódio que deixou marcas profundas no país.

A repercussão nacional do caso também expôs debates sobre violência doméstica, controle parental abusivo e a dificuldade de acesso à proteção em relacionamentos conflituosos.

Com a condenação de Paulo Cupertino, a Justiça dá um passo importante em direção à responsabilização de crimes hediondos e ao alívio dos que clamavam por justiça desde 2019.

Paulo Cupertino Matias foi capturado após três anos de buscas por ele, foi ele que assassinou a tiros o jovem ator Rafael Miguel, aos 22 anos de idade, no mês de junho do ano de 2019. Segundo as informações do G1, foi depois de uma denúncia anônima que o homem foi preso.

A polícia recebeu uma denuncia de que o homem estaria na zona sul de São Paulo, e quando foram checar ele realmente estava lá, e enfim foi preso. Além dele ter assassinado Rafael Miguel, ele também matou os seus pais João Alcisio Miguel de 52 anos de idade e Miriam Selma Miguel de 50 anos de idade.

Esse crime chocou milhões e milhões de pessoas pelo Brasil inteiro, pois muitos conheciam os trabalhos do jovem ator, principalmente nos seus papéis em novelas do SBT.

Rafael Miguel ficou nacionalmente conhecido, após um comercial em que fez um menino que fazia um escândalo no mercado pedindo para mãe comprar brócolis, e logo depois ele interpretou o menino Paçoca na novela Chiquititas.

O ator e seus pais foram mortos quando foram pedir a permissão do namoro entre Rafael Miguel e Isabel Tibcherani, que na época tinha 18 anos de idade, filha de Paulo, porém ele apareceu de surpresa e matou os três a tiros.

Paulo Cupertino não aceitava o namoro da filha com Rafael Miguel. Em outubro do ano de 2020, a polícia militar acabou confundindo um homem com Paulo e chegou a anunciar que ele havia sido pego, porém tudo não passou de um grande mal entendido, e todos ficaram completamente indignados.

Isabel Tibcherani falou sobre esse assunto: “Incompetência, falta de responsabilidade emocional. Eu espero que ninguém de reportagem alguma entre em contato comigo novamente. Vocês não fazem ideia do que causaram, do tanto que chorei. Monstros incompetentes. Pra mim chega”, escreveu Isabela na época.

Porém agora Paulo foi pego e está preso, ao chegar na delegacia algemado ele fez uma declaração para os repórteres, o que criou ainda mais revolta das pessoas, ele disse que é inocente e que logo a polícia irá achar o verdadeiro culpado pelas mortes de Rafael Miguel e seus pais.