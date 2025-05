Domingo tem corrida dos funcionários da Comlurb na Praia de Copacabana – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O evento faz parte das comemorações dos 50 anos da Companhia e o Dia do Gari – Divulgação

A Comlurb promove, neste domingo (1/6), na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio, o Bora Correr!, corrida e caminhada que vai reunir quase 2 mil funcionários como parte das comemorações dos 50 anos da Companhia e o Dia do Gari, celebrados respectivamente em 15 e 16 de maio. A concentração será a partir das 7h, e a largada será às 8h, no Posto 2, altura do Copacabana Palace. O percurso da corrida é de 5 km, e a caminhada é de 3km. O evento já é quase uma tradição no Dia do Gari. No ano passado, a corrida e caminhada foi realizada na Quinta da Boa Vista.

– É uma ótima forma de confraternizar e reunir os funcionários. Este ano é ainda mais especial porque fecha com alegria as comemorações dos 50 anos da Comlurb. Convidamos a população para prestigiar nossos trabalhadores, que são a alma e a força da nossa Companhia, na corrida e caminhada em Copacabana – disse o presidente da Comlurb, Jorge Arraes.

Os inscritos, vestidos com a camiseta do evento, poderão usar o metrô e o BRT gratuitamente. Eles também receberão um kit contendo camiseta, sacochila, número de peito e medalha de participação. Toda a programação visual do evento, inclusive a camisa, foi feita pela equipe de criação da Comlurb em cima de quadro do gari artista Oséias da Matta.