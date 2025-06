Capital x Goiânia; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Por MRNews



Capital x Goiânia: onde assistir ao vivo, análise e odds do duelo pela Série D 2025

O Campeonato Brasileiro Série D 2025 segue a todo vapor, e neste sábado, dia 1º de junho, o confronto entre Capital Brasília e Goiânia promete movimentar o Estádio Juscelino Kubitschek, no Paranoá, Distrito Federal. A partida tem início às 15h30 (horário de Brasília) e é válida pela fase de grupos da quarta divisão nacional.

Com ambas as equipes buscando se firmar no grupo A5 da competição, o duelo se mostra fundamental para quem deseja avançar à próxima fase. Confira a seguir onde assistir, as prováveis escalações, estatísticas e as melhores odds para apostar no confronto, com base na plataforma Odds Scanner Brasil.

Onde assistir Capital Brasília x Goiânia ao vivo

A partida será transmitida ao vivo via streaming, com cobertura garantida por plataformas parceiras da CBF TV. Também é possível acompanhar em tempo real via portais de estatísticas esportivas como o ge.globo e 365scores, que oferecem atualização minuto a minuto, escalações, substituições e estatísticas ao vivo.

ASSISTIR CSA x São Bernardo Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (01/06), PRÉ-JOGO, PALPITES

ASSISTIR Maringá x Ituano Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (01/06), PRÉ-JOGO, PALPITES

Análise do confronto

O Capital Brasília entra em campo pressionado após resultados irregulares nas primeiras rodadas. Atuando em casa, o time do Distrito Federal precisa vencer para manter viva a esperança de classificação. A equipe ainda busca consistência ofensiva, tendo um dos ataques menos produtivos do grupo.

Já o Goiânia Esporte Clube chega embalado, com um desempenho sólido e invicto nas últimas rodadas. A equipe goiana mostrou um futebol equilibrado, com bom aproveitamento tanto em casa quanto fora, e aposta na experiência de seus atletas para somar mais três pontos fora de casa.

Estádio e arbitragem

Local: Estádio Juscelino Kubitschek, Paranoá (DF)

Estádio Juscelino Kubitschek, Paranoá (DF) Data e horário: Sábado, 01/06, às 15h30 (de Brasília)

A arbitragem da partida será conduzida por árbitros do quadro da CBF, ainda não divulgados oficialmente até o fechamento deste artigo.

Odds atualizadas (via Odds Scanner Brasil)

Segundo o comparador de cotações Odds Scanner, estas são as principais odds para o jogo Capital Brasília x Goiânia:

ASSISTIR Confiança x Brusque Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (01/06), PRÉ-JOGO, PALPITES

ASSISTIR Tombense x Anápolis Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (01/06), PRÉ-JOGO, PALPITES

Vitória do Capital: 5.00

5.00 Empate: 3.20

3.20 Vitória do Goiânia: 1.80

Essas cotações refletem o favoritismo do time goiano, mas alertam para possíveis surpresas, sobretudo pela necessidade de recuperação do time da casa. O mercado de ambas marcam (BTTS) e o over 2.5 gols também surgem como apostas interessantes, dado o retrospecto ofensivo recente das duas equipes.

Palpite e destaque

A tendência é de um jogo movimentado, com o Goiânia levando leve favoritismo. No entanto, a Série D é tradicionalmente imprevisível, e o fator casa pode pesar a favor do Capital. Jogadores como Jardel (Goiânia) e Luquinhas (Capital) são nomes a ficar de olho.

SEO: palavras-chave otimizadas

Série D ao vivo, Capital Brasília x Goiânia onde assistir, odds Capital x Goiânia, Campeonato Brasileiro Série D 2025, palpite Série D, jogo Capital Brasília online, apostas Série D, Odds Scanner Brasil, transmissão da Série D, Estádio Juscelino Kubitschek.

Tags: #SérieD #CapitalBrasília #GoiâniaEC #FutebolBrasileiro #OddsScanner #OndeAssistir #Brasileirão2025 #FutebolAoVivo #ApostasEsportivas #EsportesDF

jogos de hoje

Onde assistir a Série D 2025

A transmissão da Série D do Campeonato Brasileiro ainda não possui confirmação oficial para todas as partidas da rodada. No entanto, há grande expectativa de que alguns jogos, incluindo Monte Azul x Cascavel, possam ser exibidos por canais digitais e plataformas de streaming. Entre os possíveis meios, destacam-se os canais chineses com cobertura esportiva, que já transmitiram partidas da competição em anos anteriores.

Além disso, canais oficiais dos clubes, como a TV Serpente do FC Cascavel no YouTube, costumam transmitir os jogos ao vivo, oferecendo uma alternativa gratuita e acessível para os torcedores acompanharem os confrontos em tempo real. Fique atento às redes sociais dos clubes para atualizações sobre a transmissão confirmada.