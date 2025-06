Bonito sedia Seminário Regional sobre Gestão de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraguai

Por MRNews



Nesta terça-feira, 27 de maio de 2025, a Câmara Municipal de Bonito foi palco do Seminário Regional de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraguai. O evento reuniu especialistas, gestores públicos e representantes de instituições estaduais e federais para discutir os principais desafios e avanços na governança das águas na região.

A solenidade de abertura contou com a presença de autoridades de destaque. O Diretor-Presidente do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL), André Borges Barros de Araújo, ressaltou a importância da realização de encontros técnicos que promovam a capacitação e a integração entre os estados e a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), especialmente em bacias interestaduais como a do Rio Paraguai, cuja gestão envolve os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e a União.

Em seguida, o Diretor Interino da ANA apresentou o Acordo de Cooperação Técnica celebrado com o IMASUL, destacando a implementação da Plataforma Águas Brasil como parte do Pacto pela Governança da Água. A iniciativa busca integrar os sistemas de outorga da União e dos estados, fortalecendo a regulação e o uso racional dos recursos hídricos.

Luiz Henrique Noquelli, Superintendente de Recursos Hídricos do Estado de Mato Grosso, e Talita Menezes Gomes da Silva, Analista de Meio Ambiente da SEMA/MT, compartilharam a experiência do estado na gestão do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, na regularização de usos e no monitoramento da água subterrânea, com destaque para as ações voltadas à segurança de barragens.

João Ricardo, Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba, reforçou a relevância da cobrança pelo uso da água como instrumento de gestão eficiente, destacando sua aplicação em ações de monitoramento, fiscalização e preservação ambiental.

Durante a tarde, os debates se concentraram em temas técnicos. A Gerência de Recursos Hídricos do IMASUL apresentou iniciativas de regularização e monitoramento do uso de águas superficiais (Douglas Fernando Macente), águas subterrâneas (Angélica Haralampidou) e abastecimento humano (Karytson Adriel Machado da Costa – SES/MS).

Eloiza Marques encerrou os painéis técnicos com uma exposição sobre os procedimentos de segurança de barragens, enfatizando os critérios técnicos, o papel do Estado e a importância da fiscalização permanente.

O evento foi concluído com a apresentação de boas práticas locais em gestão de recursos hídricos, promovida pela Prefeitura de Bonito que apresentou estudos que a Universidade do Rio de Janeiro está elaborando para o Plano Diretor de Bonito, além da parceria com o Instituto das Águas da Serra da Bodoquena (IASB), evidenciando o protagonismo da gestão integrada entre poder público e sociedade civil.

O Seminário foi promovido pelo IMASUL, em parceria com a Prefeitura de Bonito, com apoio da Agência Nacional de Águas, da SEMA/MT, da Secretaria de Estado de Saúde, da Empresa de Saneamento de MS ( Sanesul), do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba (CBH Paranaíba) e do IASB, e da Câmara Municipal de Bonito reafirmando o compromisso institucional com a governança das águas e o fortalecimento dos instrumentos de gestão hídrica em Mato Grosso do Sul.