Bonito participa da ITB China, principal feira de turismo voltada ao mercado chinês

Por MRNews



Bonito marcou presença pela primeira vez na ITB China, uma das mais importantes feiras de turismo voltadas ao mercado chinês, realizada em Xangai entre os dias 27 e 29 de maio. O município integrou o estande da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo), ao lado de destinos consolidados como Foz do Iguaçu, Bahia, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Paraná, além de operadoras de turismo e companhias aéreas como a Latam.

A comitiva de Bonito foi formada pela vice-prefeita Juliane Salvadori, pelo presidente do Conselho Municipal de Turismo (Contur), Lucas Oliveira, e pela conselheira do Contur, Karin Fernanda. Durante o evento, foram realizados mais de 30 contatos com operadoras e agências de turismo chinesas, além de reuniões com o consulado brasileiro em Xangai.

“Bonito nunca tinha participado desse evento, então foi a primeira vez que estivemos presentes em parceria com a Embratur. Já fizemos diversas reuniões e temos mais de 30 contatos de operadoras e agências de turismo da China. A expectativa é muito boa. Agora, a ideia é continuar esse trabalho, enviar mais informações e convidar operadoras para conhecer Bonito. É uma construção que precisa ser mantida ao longo dos anos”, afirmou Juliane Salvadori.

Confira a escala médica de plantão nas UPAs e CRSs neste sábado (31/05/2025)

Capacitação técnica marca encerramento do Maio Amarelo em MS – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

A ITB China reuniu mais de 500 expositores e cerca de 50 mil visitantes, entre operadores, agentes de viagem, empresas de tecnologia e destinos turísticos de todo o mundo. Bonito buscou, com essa participação inédita, ampliar sua visibilidade no mercado asiático e atrair mais turistas chineses nos próximos anos.

De acordo com o Observatório de Turismo de Bonito, entre janeiro e abril de 2025, os chineses representaram apenas 0,34% dos visitantes. A meta, com a participação na feira, é aumentar esse índice e fortalecer o posicionamento de Bonito como destino de natureza com padrão internacional.

A presença na feira foi articulada com apoio da Embratur e do Ministério do Turismo, e alinhada à estratégia nacional de promoção dos destinos brasileiros no exterior. A expectativa é de que os primeiros resultados se consolidem nos próximos anos, com o aumento do fluxo internacional no município.