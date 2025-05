Atletas da Melhor Idade de Ubatuba se preparam para disputa do JOMI 2025 – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A equipe de atletas da melhor idade de Ubatuba está na reta final da preparação para o Jogos da Melhor Idade – JOMI 2025 – promovido pela Secretaria de Esportes do Governo do Estado de São Paulo. O torneio é voltado a atletas com 60 anos ou mais.

Neste sábado, 31, a equipe de coreografia representará o município na fase regional da competição, que ocorrerá no Centro Esportivo João do Pulo, em Pindamonhangaba.

“Nos últimos meses, trabalhamos com bastante foco e cuidado nos ensaios. Preparamos duas coreografias para a competição e no dia decidiremos qual será apresentada”, destacou a treinadora, Valéria de Carvalho.

Além da coreografia, outras modalidades contarão com representantes ubatubenses:

Bocha: 3 de junho, em Arujá

Truco, Buraco e Dominó: 5 de junho, em Campos do Jordão

Damas: 6 de junho, também em Arujá

O JOMI contempla diversas modalidades, como atletismo, vôlei adaptado, natação, tênis de mesa, dança de salão e xadrez, e promove a diversidade esportiva a atletas da terceira idade em todo o estado.

“Além da competição esportiva, o JOMI fortalece o convívio social, promove saúde física e mental, e valoriza nossos idosos como protagonistas ativos na sociedade. É uma honra para Ubatuba contar com essa equipe dedicada, que nos inspira com garra e entusiasmo”, destacou o secretário de Esportes e Lazer, Saulo Souza.

As etapas regionais funcionam como classificatórias para a grande final estadual, ainda com local indefinido.