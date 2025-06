Agência Minas Gerais | Governo de Minas encerra missão em El Salvador em reunião com ministro da Justiça e Segurança Pública

Relacionadas



O governador Romeu Zema, o secretário de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Rogério Greco, o secretário de Comunicação Social (Secom), Bernardo Santos, e o superintendente de Relações Nacionais e Internacionais da Secretaria de Casa Civil (SCC), Igor Tameirão, encerraram os compromissos oficiais realizados em San Salvador, capital de El Salvador, na quinta-feira (29/5), após três dias de uma intensa agenda.

O objetivo principal da missão foi conhecer as estratégias de segurança pública implementadas no país e avaliar as possibilidades de intercâmbio de conhecimento com Minas Gerais, considerado um dos estados mais seguros do Brasil.

Na quinta, integrantes do Poder Executivo estadual se encontraram com o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Gustavo Villatoro, um dos principais nomes para a criação do sistema atual do país que conseguiu a redução de 99% nos índices de homicídios nos últimos anos.























O ministro mostrou à comitiva como é feito o monitoramento dos índices de criminalidade do país, demonstrando a redução drástica dos últimos anos, e relatou como a determinação dos salvadorenhos e o combate aos corruptos foi essencial na luta contra a violência.

Ele também deu detalhes do funcionamento do Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), prisão de segurança máxima, inaugurada em 2023, para onde são levados os líderes das facções criminosas.























Passagem

Nos três dias de viagem pelo país da América Central, a comitiva mineira esteve em duas comunidades (Las Palmas e La Campanera) antes dominadas pelas “maras”, como as gangues locais eram chamadas, para conversar com moradores e comerciantes, que relataram como suas vidas foram transformadas após as significativas mudanças na segurança pública. O grupo também esteve no centro da cidade, local cuja circulação anteriormente era dificultada.

De 2022 até agora, El Salvador deixou de ser um dos países mais perigosos do mundo, com uma taxa de até 150 homicídios para cada 100 mil habitantes, para se tornar um dos mais seguros, com índice estimado de um homicídio a cada 100 mil habitantes.

Nesta missão de Minas a El Salvador, também foram feitas reuniões bilaterais, incluindo um encontro com o vice-presidente do país, que relatou ser esta a primeira delegação brasileira a se encontrar com o Poder Executiva salvadorenho, com o presidente da Assembleia, com assessores da Presidência, entre outras.

Minas Gerais

A viagem a El Salvador se soma a uma série de investimentos que a atual administração tem direcionado às Forças de Segurança, possibilitando reforço no quadro de pessoal, melhorias estruturais nas unidades, aquisições de armamentos e equipamentos, inauguração de novos postos policiais, além da criação de programas inovadores de atendimento à população e capacitações profissionais aos servidores.

Desde 2019, houve aumento de 60% nos investimentos para a área. Um incremento que permitiu Minas Gerais chegar ao posto de vice-líder no ranking de estados com maior sensação de segurança do Brasil em 2023, com 87% da população afirmando estar segura na região onde mora.

Entre alguns números da segurança pública que colocam Minas em destaque é possível citar a drástica redução no registro de criminalidade violenta, que passou de 95.529 em 2018 para 32.322 no ano passado, conforme o Observatório de Segurança Pública, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. No mesmo período, o registro de homicídios consumados em Minas Gerais caiu de 2.948 para 2.637.