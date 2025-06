Agência Minas Gerais | Governo de Minas avança na inclusão e bate recorde de municípios inscritos no Jogos do Interior de Minas Paradesporto

Relacionadas



Os Jogos do Interior de Minas Paradesporto (JimiP) alcançaram um marco histórico em 2025: são 634 atletas de 43 municípios inscritos para a competição organizada pelo Governo de Minas.

Os números representam o maior registro tanto de competidores quanto de cidades participantes desde a criação do evento, em 2022. Os jogos acontecem entre os dias 31/10 e 2/11, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

O crescimento da competição reflete o compromisso da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) com o paradesporto. O investimento na modalidade mais que dobrou: de pouco mais de R$ 500 mil em 2022, a previsão é que ultrapasse R$ 1 milhão nesta edição, demonstrando a prioridade dada pelo Estado ao esporte como ferramenta de inclusão e transformação social.

A secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Alê Portela, destaca que o esse crescimento é reflexo de uma política pública comprometida com a inclusão e o fortalecimento do paradesporto em todo o estado.























Histórias de transformação pelo esporte

Por trás dos números estão histórias de superação e mudança de vida. Emmily Corrêa, paratleta de Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), vai chegar à sua segunda participação no JimiP com entusiasmo renovado. Para ela, a competição representa muito mais que medalhas.























Inclusão que alcança todo o estado

O treinador Carlos Makleyton, que acompanha de perto o desenvolvimento dos atletas, ressalta o papel fundamental do JimiP na promoção da inclusão. “O JimiP tira a pessoa com deficiência do anonimato e dá a ela a chance de participar, de ser vista, de fazer parte. Com o apoio do Governo de Minas, a competição cresce, promove inclusão e oferece oportunidades reais para atletas de todos os níveis”, ressalta o técnico.

A abrangência do evento também impressiona. Atletas de diversas regiões do estado estarão representados em Uberlândia, incluindo cidades do Triângulo Mineiro, Vale do Jequitinhonha, Zona da Mata, Sul de Minas, Centro-Oeste e Região Metropolitana de Belo Horizonte. As disputas acontecerão nas modalidades de atletismo, natação, bocha paralímpica e basquete em cadeira de rodas 3×3.

Sedese-MG



Para Lina Vitarelli, diretora da Associação Mineira do Paradesporto (AMP), o recorde de participação confirma o acerto da política pública estadual para o setor. “É uma grande satisfação para nós, executores do JimiP, registrar o maior número de municípios, confirmando o crescimento do paradesporto no Estado”, avalia.

Política pública consolidada

Criado em 2022 pelo Governo de Minas, o JimiP nasceu com o objetivo de estimular a prática esportiva entre pessoas com deficiência em todo o estado. Mais que uma competição, a iniciativa busca promover inclusão, fortalecer políticas públicas descentralizadas e dar visibilidade aos atletas paralímpicos.

O investimento crescente do Governo de Minas no paradesporto, materializado no JimiP, demonstra o reconhecimento do esporte como política pública essencial para a promoção da inclusão e transformação social, estabelecendo Minas Gerais como referência nacional no setor.