Agência Minas Gerais | Entrega do Vapor Benjamim Guimarães em Pirapora marca dia histórico para Minas Gerais

O Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG) e do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha-MG), participou da cerimônia de entrega do Vapor Benjamim Guimarães, neste domingo (1º/6). O evento foi realizado às margens do Rio São Francisco, em Pirapora, no Norte de Minas. A entrega é um momento histórico e um marco na preservação do patrimônio cultural brasileiro e na valorização da identidade mineira.

O vapor passou por uma revitalização total, após um rigoroso e delicado processo de restauração. “Hoje, Minas Gerais escreve mais uma página de sua história com orgulho. A entrega do Vapor Benjamim Guimarães restaurado é um gesto de cuidado com nossas raízes, mas também um investimento no futuro”, ressaltou o secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas de Oliveira.

“Para o Iepha, a restauração do Vapor não é apenas um trabalho técnico, é um compromisso com a preservação da história viva de Minas Gerais, com o reconhecimento da força simbólica do patrimônio que pulsa na vida do nosso povo”, frisou o presidente do Iepha-MG, João Paulo Martins.

O Benjamim Guimarães, única embarcação a vapor em operação no mundo, é mais do que um bem material. É símbolo vivo da cultura fluvial, da memória coletiva e do espírito resiliente de Minas. Sua restauração representa um compromisso com o passado, mas também com o futuro – com o turismo sustentável e com o fortalecimento da economia da criatividade.

As obras de revitalização envolveram a substituição completa do casco, revisão do maquinário, restauro da chaminé, camarotes, rodas de pás e demais sistemas originais da embarcação – um trabalho minucioso que respeitou a história e a alma do vapor. Este retorno simbólico marca também o aniversário de 113 anos de Pirapora, celebrados neste domingo.

“É um dia histórico, de emoção e de celebração. O Vapor Benjamim Guimarães voltou ao nosso convívio como patrimônio vivo, e Pirapora está de braços abertos para compartilhar essa alegria com todos”, destacou o prefeito de Pirapora, Alex Cesar.

Histórico

Construído em 1913 nos Estados Unidos, o vapor tem 43,85 metros de comprimento e três decks. Após operar no Mississippi e no Amazonas, estabeleceu-se em Pirapora em 1920, tornando-se parte inseparável da paisagem e da vida local. Agora, em pleno aniversário de 113 anos da cidade, a entrega da embarcação, de propriedade da Prefeitura, revitalizada celebra também o renascimento de um de seus maiores símbolos históricos.

O projeto de revitalização é fruto de um convênio firmado em 2019 entre o Iepha-MG e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), com recursos do Ministério de Minas e Energia, via Eletrobrás, totalizando um investimento de R$ 5,8 milhões. A restauração, iniciada em 2020, foi conduzida pela INC Indústria Naval Catarinense, com acompanhamento técnico do Iepha, da Marinha do Brasil, da Delegacia Fluvial de Pirapora e da Prefeitura de Pirapora.