Agência Minas Gerais | Com apoio do Estado, final da primeira fase do campeonato estadual de futebol americano é disputada neste sábado (31/5) 

Relacionadas



Com o apoio do Governo de Minas, a cidade de Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), recebe neste sábado (31/5), a final da primeira fase do Campeonato Mineiro de Futebol Americano. O Gerais Bowl 2025 será disputado entre Cruzeiro FA e Uberlândia Lobos.

A competição é realizada por meio da Lei de Incentivo ao Esporte (LIE), gerida pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), com mais de R$ 1,3 milhão investidos ao longo das quatro últimas edições. Só em 2025, o aporte é de quase R$ 400 mil, o maior desde o início da parceria.

A secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Alê Portela, destaca a importância do incentivo. “Quando destinamos recursos ao esporte, não estamos apenas financiando competições. Estamos investindo na formação de atletas, na inclusão social e no desenvolvimento de talentos que orgulham nosso estado. O Campeonato Mineiro de Futebol Americano é um exemplo de como uma política pública bem estruturada pode transformar vidas”, ressalta.























Lei de Incentivo ao Esporte

A LIE estadual permite que parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) devido por empresas seja destinado ao financiamento de projetos esportivos, promovendo inclusão e bem-estar social.

A lei arrecadou, no último ano, R$ 26,5 milhões, beneficiando mais de 22 mil pessoas por meio de 101 projetos. Com a ampliação sancionada pelo governador Romeu Zema no ano passado, o valor total para 2025 pode chegar a R$ 80 milhões.

Futebol americano ganha força em Minas

Na atual edição, oito equipes disputam o Campeonato Mineiro de Futebol Americano, que segue crescendo com o apoio do Governo do Estado. Segundo o vice-presidente da Federação Mineira de Futebol Americano (FMFA), Giuliano Grotto, todos os custos da competição eram pagos pelos próprios atletas, o que dificultava a realização do campeonato.

“Desde 2022, executamos o campeonato pela Lei de Incentivo ao Esporte, e isso foi um marco para o esporte em Minas Gerais. Hoje, somos referência no Brasil graças ao apoio do Governo de Minas”, comemora Giuliano.

Expectativa de grande jogo

A final deste sábado vale o título da Etapa Gerais, a primeira fase do Campeonato Mineiro de Futebol Americano. As duas equipes que disputam o confronto já garantiram vaga nas semifinais da Etapa Minas, que define o grande vencedor do Campeonato Mineiro.

A partida promete emoção entre dois grandes do futebol americano mineiro. O Cruzeiro FA busca o bicampeonato do Gerais Bowl, após o título em 2022. Já o Uberlândia Lobos, volta a disputar uma final estadual após mais de uma década – a última final disputada pela equipe do Triângulo Mineiro foi em 2012.

A partida será realizada no Estádio Municipal de Ibirité, com transmissão ao vivo pelo canal BandSports no Youtube, a partir das 14h.

“A final entre duas equipes mineiras vai ser um grande espetáculo e uma celebração do potencial do esporte mineiro e do compromisso do Governo de Minas com o desenvolvimento da modalidade no nosso estado”, completa a secretária de Estado, Alê Portela.