Ação da Comlurb com corrida e caminhada agita a Praia de Copacabana – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Corrida e caminhada da Comlurb em Copacabana – William Werneck / Divulgação Comlurb

Funcionários da Comlurb, acompanhados de familiares e amigos, lotaram a pista da Avenida Atlântica, na Praia de Copacabana, na manhã deste domingo (1º/06), para participar do Bora Correr!, corrida e caminhada que reuniu quase dois mil inscritos, fechando o mês de comemorações dos 50 anos da Companhia e o Dia do Gari, celebrados respectivamente em 15 e 16 de maio. A largada aconteceu às 8h, no Posto 2, altura da Praça do Lido. O percurso da corrida foi de 5 km e a caminhada é de 3km. O evento já é quase uma tradição no Dia do Gari. No ano passado, a corrida e caminhada aconteceu na Quinta da Boa Vista.

– Foi uma ótima forma de confraternizar e reunir os funcionários. Esse ano foi ainda mais especial porque fechou com alegria as comemorações dos 50 anos da Companhia. Muita gente compareceu para prestigiar nossos trabalhadores, que são a alma e a força da nossa Companhia, na corrida e caminhada em Copacabana. – disse o presidente da Comlurb, Jorge Arraes, que fez o percurso de 5km de corrida com os trabalhadores.

Os inscritos, vestidos com a camiseta do evento, puderam usar o metrô e o BRT gratuitamente. Eles também receberam um kit contendo camiseta, sacochila, número de peito e medalha de participação. Toda a programação visual do evento, inclusive a camisa, foi feita pela equipe de criação da Comlurb em cima de quadro do gari artista Oséias da Matta, que foi prestigiar o evento.

– Eu me sinto muito honrado e privilegiado de participar desse evento maravilhoso. Espero que tenham mais desses pela frente. Tem uma galera da nova geração treinando duro e incansável para novas corridas. – declarou o vencedor na categoria masculina Thiago Felipe da Silva, gari de 40 anos que trabalha na coleta domiciliar, lotado na gerência da Muda. Thiago é bicampeão, ganhou o Borra Correr! há três anos e está treinando para participar da próxima Maratona do Rio.

Os outros quatro colocados na categoria masculina, por ordem de chegada, foram: Flávio Roberto Costa dos Santos, Jeovaldo de Oliveira Brito, Gilson da Rocha Venâncio e Diego da Rocha Gonçalves. Na categoria feminina, os primeiros colocados, também por ordem de chegada, foram: Karenine Miracelly Rocha da Cunha, Eulina Maria Ferreira Santos, Aline Fonseca de Padua Costa, Ezilene Chaves dos Santos e Marina de Moraes Silva.