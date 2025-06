6ª edição do “Pedala Sorocaba” em 2025 reúne público de diferentes idades – Agência de Notícias

De crianças a idosos, homens, mulheres, dezenas de ciclistas participaram da 6ª edição do “Pedala Sorocaba” em 2025, na manhã deste domingo (1°). Com ponto de partida no Parque das Águas, os participantes puderam pedalar em diferentes vias da cidade, em um percurso de, aproximadamente, 15 km, ida e volta.

A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), com o apoio das secretarias de Governo (Segov), Comunicação (Secom) e Mobilidade (Semob), mais o suporte da Urbes – Trânsito e Transportes e do Saae/Sorocaba.

O percurso partiu do Parque das Águas, na Avenida Dom Aguirre e seguiu pela Avenida Juvenal de Campos e Avenida Comendador Pereira Inácio, chegando até a Avenida Juvenal de Campos. Já o trajeto de retorno foi pela Avenida Comendador Pereira Inácio, Avenida Juvenal de Campos e Avenida Dom Aguirre, chegando de volta ao Parque das Águas. A ação contou com todo suporte dos agentes de trânsito da Semob durante a condução e sinalização do fluxo ao longo do trajeto.

Também foram oferecidas bicicletas pelo sistema Integrabike, da Urbes, com possibilidade de devolução das bikes em qualquer uma das 15 estações, após o término do evento, sem cobrança pelo tempo extra.