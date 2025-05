Secretaria da Mulher e Secretaria da Cidadania realizam a entrega de 400 cestas básicas a usuários do CRAS em dois dias – Agência de Notícias

Fotos: Rose Campos

A Prefeitura de Sorocaba, por meio das Secretarias da Mulher (Semul) e da Cidadania (Secid), realizou a entrega de 200 cestas básicas a usuários do Centro de Referência em Assistência Social (Cras), nesta sexta-feira (30). São beneficiárias da ação famílias em situação de vulnerabilidade e residentes na região do Parque São Bento, na Zona Norte. Nesta quinta-feira (29), ainda, outras 200 entregas de cestas básicas também foram realizadas, neste caso para pessoas e famílias atendidas pelo Cras Vitória Régia, na Zona Norte.

O objetivo da ação é atender a demanda por esse benefício, nas regiões selecionadas. A cesta contém uma variedade de alimentos que ajudam a suprir as necessidades básicas das famílias, sanando essa demanda dos moradores e contribuindo com o orçamento familiar.

Entre as pessoas atendidas, nesta sexta-feira (30) estava Talita Vieira Dias, moradora do Parque São Bento, que solicitou pela primeira a cesta básica. “Vai me ajudar muito, porque tenho três filhos, uma menina de 14 anos e dois pequenos de quatro anos, sendo que um deles é autista. Os gastos são muitos. Então, o que eu vou poder economizar com a compra de alimentos, já me ajuda com as fraldas, que meu filho autista precisa usar”, contou Talita.

Outra moradora do bairro, Bruna Dias, ficou sabendo da possibilidade de receber a cesta básica pelo Cras, onde também tem cadastro. “Estou desempregada. E sou somente eu para cuidar de três filhos, de 12 anos, três anos e um bebê de oito meses. Então, será muito bem-vindo. Talvez até se eu puder receber outras vezes”, disse a moradora.

Maira Maria Rafael, do Parque São Bento II, também está vivendo uma situação difícil. “Eu fiquei mais de um ano acamada. Tenho lúpus e diabetes. Graças a Deus, há dois meses, voltei a andar. Então, o Cras já acompanha o meu caso, e fico muito feliz por poder contar com essa ajuda. Porque são muitas despesas, como aluguel, água e luz, além das duas filhas pequenas”, relatou Maira.

Todas puderam voltar para casa com as cestas recebidas, que certamente fará a diferença em seu dia a dia.

“Nós, da Secretaria da Mulher, em parceria com a Secid, estamos empenhadas em identificar as principais necessidades das mulheres na nossa cidade. E, como é possível ver com esses casos, é bastante comum que sejam elas a chefiar as famílias. Portanto, apoiar as mulheres é também oferecer um suporte primordial para grande parte das famílias sorocabanas. Nós estamos aqui para ouvir e também para atuar em casos emergenciais como esses”, destaca a secretária da Mulher, Rosângela Perecini.