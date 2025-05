São José Rugby enfrenta líder invicta no Paulista Feminino

Nei José Sant’Anna





O São José Rugby volta a campo neste sábado (31) pelo Campeonato Paulista Feminino de Rugby XV. As joseenses recebem a equipe da Poli USP, às 14h, no CT Ange Guimerá, em jogo válido pela quarta rodada da competição estadual.

O confronto promete fortes emoções. O time feminino do São José ocupa a terceira colocação, com 10 pontos somados em três jogos – duas vitórias e uma derrota. Na última rodada, as Minas do Sanja protagonizaram uma virada emocionante sobre o L.U.S., vencendo por 27 a 25 em um duelo decidido nos minutos finais.

Do outro lado, a Poli USP chega embalada e invicta. A equipe lidera o campeonato com 14 pontos, fruto de três vitórias, incluindo uma goleada de 60 a 0 sobre o Pasteur na rodada passada. O duelo deste fim de semana é decisivo na luta pelo título, que segue aberta. O Jacrói (combinado entre Jacareí e Niterói) ocupa a segunda posição, também com 14 pontos, o que torna a disputa ainda mais acirrada.

Além da competição estadual, o rugby feminino brasileiro vive um momento histórico. No domingo (1º), a Seleção Brasileira de Rugby XV inicia a fase final de preparação para sua primeira participação na Copa do Mundo da modalidade, que será realizada na Inglaterra.

O primeiro amistoso será contra os Estados Unidos, às 15h, no SPAC, em São Paulo. A lista de convocadas conta com forte presença joseense: Isabela Gomes, Mariana Nicolau e Milena Mariano, que integram o atual elenco do São José Rugby, além de Edna Santini, atleta histórica do clube que atualmente joga em Portugal.

A preparação segue com mais dois amistosos: o segundo contra os Estados Unidos, no dia 7 de junho, e outro diante da Colômbia, no dia 14. Em julho, as Yaras enfrentam a Holanda em dois confrontos — dia 12, em Jacareí, e no dia 19, novamente na capital paulista.

A estreia do Brasil na Copa do Mundo acontece no dia 24 de agosto, contra a África do Sul. A participação marca um capítulo inédito e histórico para o rugby feminino brasileiro.



