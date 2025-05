“Prefeitura de bairro em bairro” anuncia melhorias em área públicas nas vilas Santana e Colorau – Agência de Notícias

A equipe do programa “Prefeitura de bairro em bairro” esteve, nesta sexta-feira (30), nas vilas Santana e Colorau, respectivamente localizadas nas zonas Norte e Leste da cidade. Além de ouvir as demandas e esclarecer dúvidas dos moradores, houve o anúncio de ações que serão executadas pelo Poder Público, sobretudo, nas áreas de esportes e lazer, além de infraestrutura e mobilidade urbana.

O prefeito Rodrigo Manga esteva à frente da equipe da Administração Municipal, composta pelos secretários municipais Darwin de Almeida (Serviços Públicos e Obras), Carlos Eduardo Paschoini (Mobilidade), João Alberto Corrêa Maia (Segurança Urbana), Clayton Lustosa (Educação), Antônio Zamuner (Cultura), Vitor Mosca (Esporte e Qualidade de Vida), Maurício Campanati (Planejamento e Desenvolvimento Urbano), Jessica Pedroso (Parcerias), Bruno Santana (Relações do Trabalho e Qualificação Profissional), Alfeu Neto Malavazzi (Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal), Ana Cláudia Fauaz (Cidadania) e Sérgio Barreto (Habitação e Regularização Fundiária), Priscila Feliciano (Saúde). Também estiveram presentes o diretor-presidente da Urbes – Trânsito e Transportes, Adriano Brasil; o diretor-geral do Saae/Sorocaba, Elisandro Cavalcante; o ouvidor-geral do Município, Evandro Bueno; o comandante-geral da Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba, Davi Dutra, e os vereadores Silvano Júnior e Fernando Dini.

Vila Santana

A primeira parada do grupo foi na Vila Santana, ocasião em que foi anunciada a revitalização do Centro Inclusivo de Esportes e Lazer (Ciel) do bairro. A iniciativa é uma reivindicação da comunidade local e os trabalhos preliminares começam em 15 dias, com a realização dos serviços de poda de árvores. Na sequência, em 45 dias, serão instalados quatro postes com lâmpadas LED, para ampliar o sistema de iluminação no Ciel.

A previsão é que em 60 dias seja definido e concluído, com o apoio dos moradores da redondeza, o projeto complementar da revitalização da unidade, que deve incluir, melhorias em alambrados, quadras, passeio público e área social. Depois, serão executados tais trabalhos no Centro Esportivo, que funciona em área ao lado na Unidade Básica de Saúde da Vila Santana.

Vila Colorau

Na sequência, os representantes da municipalidade estiveram reunidos na sede da Associação de Moradores da Vila Colorau. Entre as demandas apresentadas pela comunidade, o destaque ficou para a necessidade de uma operação tapa-buracos, que já vai começar na segunda-feira (1º). Concluído esse serviço, as vias do bairro receberão melhorias na sinalização de trânsito, que devem ter início em até 15 dias.

A Vila Colorau ainda vai ganhar uma academia ao ar livre, cuja instalação está programada ser feita em aproximadamente 90 dias. Por sua vez, a equipe da Secretaria da Saúde (SES), na próxima semana, vai visitar a Unidade Básica de Saúde (UBS) Barcelona, que atende a cinco bairros nos arredores, para verificar as principais necessidades, bem como iniciar estudos quanto à viabilidade de ampliar a unidade ou buscar um novo imóvel, mais amplo, para acomodar melhor o serviço.

Prefeitura de bairro em bairro

O programa “Prefeitura de bairro em bairro” é realizado desde a primeira semana de janeiro de 2021, em que as equipes da Prefeitura de Sorocaba percorrem pontos, em todas as regiões da cidade, ouvindo as demandas dos moradores e providenciando soluções e melhorias. Em cada local, uma comissão de moradores é montada para acompanhar diretamente os trâmites para execução de cada serviço solicitado.

Mais de 100 bairros já foram atendidos pelo programa, incluindo: Jardim Lucy, Jd. Luciana Maria, Portal do Itavuvu, Jd. Terras de Arieta, Ipanema das Pedras, Genebra, Cajuru do Sul, Jardim Bandeirantes, Éden, Nilton Torres, Santa Catarina, Jardim Ana Maria, Dona Tereza, Jardim Iguatemi, Centro, Parque dos Eucaliptos, Jardim Eldorado, Jardim Betânia, Jardim São Carlos, Fazenda Imperial, Astro, Jardim Guadalajara, Jardim Dois Corações, Jardim Santa Cecília, Jardim Santa Esmeralda, Jardim Ipiranga, Jardim Gramados de Sorocaba, Residencial Martinez, Caguassú, Jardim Tropical, Wanel Ville, Vila Progresso, Parque Vitória Régia, jardim Boa Esperança, Jardim Nova Esperança, Jardim Residencial Morada das Flores, Vila Barão, Conjunto Habitacional Herbert de Souza, Jardim Zulmira, Retiro São João, Jacutinga, Jardim Sol Nascente, Mato Dentro, Parque Ouro Fino, Jardim do Paço, Vila Eros, Mineirão, Jardim Louzada, Júlio de Mesquita Filho, Villágio Torino, Santa Helena, Vitória Ville, Vila Haro, Jardim Los Angeles, Jardim Cruzeiro do Sul, Vila Matilde, Jardim Guaíba, Jardim Novo Horizonte, Jardim São Guilherme, Jardim América, Ipanema Ville, Jardim Paulistano, Vila Nova Sorocaba, Jardim Prestes de Barros, Jardim São Paulo, Central Parque, Vila Carvalho, Parada do Alto, Jardim Itapemirim, Vila Colorau, Vila Marli, Parque São Bento, Brigadeiro Tobias, Aparecidinha, Vila do Sonho, Novo Mundo, Santa Luiza, Conjunto Ana Paula Eleutério (Habiteto), Vila Santa Clara, Jardim Tatiana, Botucatu, Chácara Ana Maria, Jardim Pagliato, São Sebastião, Jardim Alpes de Sorocaba, Vila João Romão, Vila Sabiá, Villa Amato, Jardim Tulipas, Piazza Di Roma, Jardim Ipanema, Jardim Marco Antônio, Jardim Maria Eugênia, Vila Espirito Santo, Caputera, Campininha, Jardim Hungarês, Parque Esmeralda, Vila Tupã, Vila Assis, Jardim Planalto, Jardim Nogueira, Vila dos Dálmatas, Jardim Saira, Jardim São Marcos, Iporanga 2, Lopes de Oliveira, Inhaíba, Jardim Guadalupe, Monte Alpino, Jardim Santa Marta, Jardim São Marcos 2, Chácara Três Marias, Vila União, Parque Santa Isabel, Jardim Paulista 2, dentre outros.