Humaitá x Águia de Marabá; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Série D do Campeonato Brasileiro: Grupo A1 em destaque com Humaitá x Águia de Marabá

O Campeonato Brasileiro da Série D, considerado a quarta divisão do futebol nacional, segue com emoções intensas em sua fase de grupos. Nesta sexta-feira, 31 de maio de 2025, às 20h (horário de Brasília), o Humaitá recebe o Águia de Marabá pela 7ª rodada do Grupo A1, em uma partida que pode ser decisiva para os rumos das duas equipes na competição.

Situação das equipes

O Humaitá entra em campo pressionado por resultados ruins. A equipe ocupa atualmente a 8ª e última colocação do grupo, com apenas 0 ponto conquistado em seis jogos. São cinco derrotas e um empate, o que mostra um desempenho bastante abaixo do esperado. O ataque tem produzido pouco e a defesa é uma das mais vazadas da chave.

Do outro lado, o Águia de Marabá, tradicional equipe do Pará, vive momento mais equilibrado. Com 9 pontos, o clube está na 5ª posição, ainda fora da zona de classificação para a próxima fase, mas com boas chances de brigar pela vaga. Um triunfo fora de casa contra o lanterna pode impulsionar o time para o G-4 e aumentar as chances de acesso à Série C.

ASSISTIR CSA x São Bernardo Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (01/06), PRÉ-JOGO, PALPITES

ASSISTIR Maringá x Ituano Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (01/06), PRÉ-JOGO, PALPITES

Confrontos diretos

Nos últimos dois confrontos entre as equipes, o retrospecto é favorável ao time paraense. O Águia de Marabá venceu um dos duelos e empatou o outro. O Humaitá, por sua vez, busca a primeira vitória no confronto direto e no campeonato.

Probabilidades e apostas

Segundo a plataforma Betano Brasil, as odds refletem o favoritismo do Águia de Marabá:

Vitória do Humaitá: 12.00

Empate: 7.50

Vitória do Águia de Marabá: 1.14

Esses números evidenciam o momento ruim vivido pelo Humaitá e o bom desempenho recente do adversário. Os apostadores mais ousados podem encontrar boas oportunidades no mercado de handicap ou em apostas combinadas com número de gols.

O que esperar da partida

A expectativa é de um jogo em que o Humaitá buscará se defender e tentar surpreender nos contra-ataques, enquanto o Águia deve ter o domínio da posse de bola e das ações ofensivas. A necessidade de vencer pode abrir espaço para uma partida movimentada, principalmente se o primeiro gol sair cedo.

ASSISTIR Confiança x Brusque Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (01/06), PRÉ-JOGO, PALPITES

ASSISTIR Tombense x Anápolis Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (01/06), PRÉ-JOGO, PALPITES

Transmissão e cobertura

O jogo entre Humaitá x Águia de Marabá pode ser acompanhado em tempo real através de plataformas como Sofascore, com estatísticas ao vivo, escalações, lances importantes, substituições e atualização automática do placar.

Além do futebol, o Sofascore também cobre esportes como Basquete, Vôlei, Fut7, MMA, Futsal, Tênis, Esportes a Motor, Tênis de Mesa, Voleibol de Praia, Pólo Aquático, E-Sports, Handebol, Beisebol, Futebol Americano, Críquete, Rugby, Dardos, Sinuca Inglesa, Badminton, Futebol Australiano, Ciclismo, Floorball, Bandy e outros.

Tags: Brasileirão Série D, Grupo A1, Humaitá, Águia de Marabá, Campeonato Brasileiro, Futebol Brasil, Jogos de Hoje, Previsões Série D, Palpites Futebol, Odds Betano

jogos de hoje

Onde assistir a Série D 2025

A transmissão da Série D do Campeonato Brasileiro ainda não possui confirmação oficial para todas as partidas da rodada. No entanto, há grande expectativa de que alguns jogos, incluindo Monte Azul x Cascavel, possam ser exibidos por canais digitais e plataformas de streaming. Entre os possíveis meios, destacam-se os canais chineses com cobertura esportiva, que já transmitiram partidas da competição em anos anteriores.

Além disso, canais oficiais dos clubes, como a TV Serpente do FC Cascavel no YouTube, costumam transmitir os jogos ao vivo, oferecendo uma alternativa gratuita e acessível para os torcedores acompanharem os confrontos em tempo real. Fique atento às redes sociais dos clubes para atualizações sobre a transmissão confirmada.