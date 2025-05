Filme sobre cooperativa de reciclagem tem pré-estreia no FEMA – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A pré-estreia do documentário “Resíduos de Esperança” aconteceu na noite de quinta-feira, 29 de maio, no Projeto Tamar, em Ubatuba. O curta-metragem, dirigido por Roseane Moura, conta a trajetória das irmãs Gilda e Simone Godoy, fundadoras da Cooperativa Coco & Cia Reciclagem, que atua em parceria com a Prefeitura de Ubatuba.

A sessão fez parte da programação oficial do 14º Festival da Mata Atlântica (FEMA) e foi seguida de um bate-papo com a diretora e as protagonistas.

“A história dessas mulheres é sobre esperança, trabalho e amor por Ubatuba. O filme quer valorizar esse protagonismo feminino e mostrar que é possível transformar vidas com responsabilidade ambiental”, destacou a diretora do documentário, Roseane Moura.

Mais sobre a Coco&Cia

A Coco & Cia é responsável por realizar o serviço de coleta seletiva em mais de 20 bairros, recolhendo resíduos recicláveis que, de outra forma, iriam para o aterro sanitário. O trabalho é feito por meio de um sistema organizado que permite o reaproveitamento de toneladas de materiais — e contribui para a redução do impacto ambiental na cidade.

Além da coleta, a cooperativa também recebe resíduos nos ecopontos e realiza a separação manual do material reciclável. Um dos pontos abordados no documentário e reforçados nas reportagens é a dificuldade física do trabalho diário — são sacos pesados, materiais cortantes, transporte manual de fardos e exposição a resíduos mal acondicionados.

A cooperativa emprega cerca de 18 pessoas – muitas delas mulheres chefes de família. O retorno financeiro, embora modesto, representa a principal fonte de renda de diversas famílias, mostrando que a reciclagem é, além de uma prática ambiental, um vetor de inclusão e justiça social.

“Nosso trabalho tem valor. A gente não lida só com lixo. A gente cuida do meio ambiente e sustenta famílias com dignidade”, ressaltou no documentário Gilda Godoy.

A cooperativa ainda desempenha um papel fundamental na educação ambiental. A Coco & Cia promove palestras em escolas e campanhas educativas. Segundo as cooperadas, a colaboração da população é fundamental para o sucesso da coleta seletiva.

