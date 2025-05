Evento em São Francisco recebe zeladoria da Prefeitura

Rosi Masiero





A Prefeitura de São José dos Campos, por meio da Subprefeitura do distrito de São Francisco Xavier, realizou melhorias para a 4ª edição do Elos da Língua, festival gratuito que celebra literatura, arte e vida comunitária. O evento começa nesta sexta-feira (30) e segue até 8 de junho.

Com o tema “Toda palavra lavra”, destacando o poder da palavra, o evento conta com apoio da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. O objetivo é promover a conexão entre arte, natureza e o território, priorizando o público local, com atenção especial a crianças, estudantes da rede pública e residentes de áreas rurais.

Equipes da Prefeitura trabalharam durante a semana para apoiar a infraestrutura do festival. Na Praça Cônego Antônio Manzi, no centro do distrito, foram instalados suportes de madeira e bambus, com cobertura de tecidos e placas ecológicas. A área rural do distrito também recebeu ações de zeladoria e limpeza.

O Parque Municipal de São Francisco Xavier, localizado na antiga fazenda da família Bose — conhecida por abrigar o Casarão da Fazenda, uma edificação do século 19 —, receberá plantios de árvores. Para isso, berços foram abertos para receber as mudas.

O lago do Parque passou por limpeza geral, com a retirada de plantas aquáticas, e terá uma área para instalação de bancos, visando melhor acolher os visitantes.

A área do parque, que possui mais de 170 mil metros quadrados e cerca da metade composta por floresta nativa, foi adquirida pela Prefeitura de São José dos Campos em 2010. Desde então, vem sendo utilizada pela comunidade para atividades de contato com a natureza e eventos culturais e ecológicos.



