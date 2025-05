Estado e município entregam 50 moradias e melhorias que totalizam R$ 42 milhões – Prefeitura Municipal de Bonito

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e a Prefeitura de Bonito entregaram, nesta quinta-feira (29), um conjunto de obras que totalizam R$ 42 milhões em investimentos nas áreas de habitação, infraestrutura urbana, saneamento e educação. A cerimônia ocorreu no Residencial Rio da Prata, onde 50 novas unidades habitacionais foram entregues a famílias previamente selecionadas. O evento contou com a presença do governador Eduardo Riedel, do prefeito Josmail Rodrigues, além de diversas autoridades estaduais e municipais.

As 50 casas integram a segunda de três etapas do Residencial Rio da Prata, projeto voltado à redução do déficit habitacional no município. Cada unidade possui 44 metros quadrados de área útil. Ao final da terceira etapa, o conjunto contará com 151 moradias construídas com infraestrutura completa, incluindo rede de água, esgoto, energia elétrica e pavimentação.

“O propósito do Governo é atender as pessoas, nas mais diversas áreas. Hoje dezenas de famílias estão recebendo uma casa e realizando um sonho, e o Governo precisa trabalhar para levar o necessário, entregar aquilo que a população precisa. O investimento em obras estruturantes é pesado, garante o desenvolvimento e que o resultado chegue para toda sociedade”, frisa o governador Eduardo Riedel.

Além das moradias, também foram entregues obras de pavimentação asfáltica e drenagem em diversos bairros do município, incluindo o Residencial Rio da Prata, Cohab e Marambaia 2 e 3. As intervenções foram executadas por meio do programa MS Ativo – Municipalismo, com investimento aproximado de R$ 9 milhões. As melhorias têm como objetivo garantir melhores condições de mobilidade, segurança e acessibilidade.

No setor de saneamento, a cidade recebeu a ampliação do sistema de abastecimento de água. A obra incluiu a construção de dois reservatórios com capacidade de 500 mil litros cada, estações elevatórias, melhorias no sistema de tratamento e aproximadamente cinco quilômetros de novas redes de distribuição. Avaliado em R$ 8 milhões, o projeto busca atender a crescente demanda urbana e turística de Bonito.

Também foi entregue a restauração da rodovia MS-178, importante ligação entre os municípios de Jardim e Bonito. Foram recuperados mais de 13 quilômetros de estrada, com adequações que aumentam a segurança e a fluidez do tráfego. A obra recebeu investimento de cerca de R$ 19,7 milhões. Já a rodovia MS-382 também passou por melhorias, com recursos da ordem de R$ 2,2 milhões.

Na área da educação, foi realizada a reforma da Escola Estadual Luiz da Costa Falcão, com aplicação de R$ 2,1 milhões. A obra amplia a capacidade da unidade e melhora a estrutura para alunos, professores e funcionários.

“A parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Bonito tem sido fundamental para avançarmos em obras e investimentos que melhoram a vida das pessoas. O municipalismo é o caminho para garantir que os recursos cheguem diretamente a quem mais precisa. Até o aniversário de Bonito, no dia 2 de outubro, vamos entregar ainda mais obras e melhorias que beneficiarão nossa cidade. Aproveito para agradecer ao governador Eduardo Riedel pelo empenho e ao Governo Federal, por meio dos deputados Vander Loubet e Dagoberto Nogueira, pelo apoio essencial que tem possibilitado a realização desses projetos.” disse o prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues.

Essas entregas são resultado de um trabalho conjunto entre o Governo do Estado, a Prefeitura de Bonito, e a bancada federal sul-mato-grossense. A união de esforços entre as esferas de poder tem sido fundamental para garantir avanços concretos nas áreas de saúde, educação, infraestrutura e habitação no município. Esse modelo de cooperação institucional reafirma o compromisso com o fortalecimento do municipalismo e com o desenvolvimento de Bonito.