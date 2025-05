Escolas da rede municipal de ensino recebem o Projeto Orquestra de Sucata – Agência de Notícias

Fotos: Isabely Sete e Gustavo Goes (programa de estágio)

Durante toda a semana, no período de 26 a 30 de maio, o Projeto Orquestra de Sucata foi apresentado para alunos de cinco escolas da rede municipal de ensino, em um total de apresentações, que levaram entretenimento, cultura e o foco em sustentabilidade para cerca de 4 mil estudantes. O projeto, que é patrocinado pela empresa Toyota, é uma realização do Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, uma iniciativa que contou com o apoio da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), nas apresentações da Orquestra realizadas no município.

Animação e muita criatividade foram a tônica desses espetáculos. No palco, os músicos extraíram sons perfeitamente melódicos de instrumentos tais como o “vidrofone”, feito a base de garrafas de vidro reutilizadas, cuja afinação correspondia à quantidade de água utilizada em cada uma; a “escapatarra”, uma mistura de guitarra com escapamento de automóvel; e um chocalho feito com tampinhas de garrafas PET e suporte de ferro de passar roupas, entre outras soluções criativas que utilizam materiais reclicáveis em instrumentos musicais.

Assim, além de divertir os estudantes com os números musicais, o objetivo foi informar sobre sustentabilidade, por meio da música, mas também promovendo reflexões sobre a preservação do meio ambiente e ressaltando a importância da reciclagem para a sociedade.

As unidades escolares contempladas foram: E.M. “Milton Leite Oliveira”, em Brigadeiro Tobias; E.M. “Prof. Milton Santos”, no Ipatinga; E.M. “Norma Justa Dall’ Ara”, no Jd. São Carvalho; E.M. “Prof. Ary de Oliveira Seabra”, no Cajuru do Sul; e E.M. “Prof.ª Julica Bierrenbach”, no Jd. Cruzeiro do Sul.

O prefeito Rodrigo Manga também prestigiou uma das apresentações, nesta quinta-feira (29), na E.M. “Prof. Ary de Oliveira Seabra”, ao lado dos secretários da Educação, Clayton Lustosa; da Cultura, Luiz Antonio Zamuner; e da Comunicação, Lucas Pedroso; e de representantes da Toyota, empresa patrocinadora do projeto.

“As crianças estão aqui aprendendo e se divertindo ao mesmo tempo. Este é um projeto social, em parceria com a iniciativa privada, no qual as crianças aprendem a importância de cuidar do futuro do nosso planeta”, destacou o prefeito Rodrigo Manga.

“Os alunos também estão vendo a possibilidade de utilizar coisas que estão disponíveis em casa e que poderiam virar lixo, mas que podem ser reaproveitadas e se transformar em instrumentos musicais e em música. É um estímulo à criatividade dessas crianças”, afirmou o secretário da Educação, Clayton Lustosa.

Rosa Alice Casaes, idealizadora e coordenadora do projeto, conta um pouco sobre como surgiu a ideia e seus principais impactos e objetivos. “Sou formada em música e fui convidada, com um amigo, a dar aulas de música em uma escola pública do Rio Grande do Sul, onde eu morava. E vimos, na época, a dificuldade de muitos alunos em adquirir um instrumento musical. Foi quando começamos a pensar na possibilidade de criar instrumentos de percussão, com material reciclado. Com o tempo, esse projeto foi crescendo e criamos outros instrumentos, como a flauta doce, a guitarra e outros. No início, atendíamos a uma demanda social. Mas depois fomos vendo também que havia uma demanda voltada à questão da sustentabilidade. E é assim que estamos aqui hoje, com a Orquestra de Sucata”, ela relata.

“A proposta, de forma lúdica, abordou conceitos de sustentabilidade e musicalidade e, para além disso, com certeza, ampliou o universo cultural dos nossos estudantes”, destaca a gestora de Desenvolvimento Educacional da Sedu, Flávia Arruda.