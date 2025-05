Conservação retira estátua do Mestre Carlson Gracie de praça em Copacabana para reforço, após vandalismo – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A estátua fica na Praça Shimon Peres, na Rua Figueiredo Magalhães, em Copacabana – Lucas Siqueira/Conservação

A Secretaria Municipal de Conservação retirou, nesta sexta-feira (30/5), a estátua do Mestre Carlson Gracie da Praça Shimon Peres, na Rua Figueiredo Magalhães, em Copacabana, Zona Sul do Rio. A medida tem como objetivo proteger o monumento que foi vandalizado e teve a placa furtada. Com isso, os técnicos da Gerência de Monumentos e Chafarizes atestaram que a estátua encontra-se com a estrutura comprometida.

– Em uma semana, já é o segundo furto que a gente registra. Dessa vez, bem em frente a uma delegacia de polícia e a poucos metros de um batalhão. Até pinos de droga foram encontrados aos pés desse monumento, que representa uma pessoa muito importante para o esporte mundial. Vamos ter que retirar para reconstruir. Mais um caso de dinheiro público perdido em um ato de vandalismo – declarou o secretário de Conservação, Diego Vaz.

A Secretaria de Conservação vai fazer o orçamento com o artista Edgar Duvivier para incluir uma estruturação mais reforçada. A estátua em homenagem ao lendário Carlson Gracie (1932-2006) foi inaugurada em agosto de 2019, na rua em que o mestre de jiu-jitsu deu aulas durante 40 anos.

Furto a monumentos



No episódio mais recente de furto a monumentos, o Chafariz dos Golfinhos, na Praça Paris, teve um cabo elétrico e uma das bombas do sistema hidráulico cortados dez dias após ter sido reinaugurado.