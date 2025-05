confira novas datas de exibição de filmes do projeto – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba (Fundart) informa as alterações nas datas das próximas exibições do programa Pontos MIS, realizadas gratuitamente na Biblioteca Municipal Ateneu Ubatubense.

Os documentários “Amazônia Azul” e “Xingu-Tokyo: Conexão Ancestral”, que estavam programados para o dia 22 de maio, serão exibidos na próxima segunda-feira, 2 de junho, a partir das 19h. Já a sessão do clássico “O Encouraçado Potemkin”, antes prevista para o dia 29, foi remarcada para a terça-feira, 3 de junho, também às 19h.

As mudanças visam evitar conflitos de agenda com outros eventos culturais da cidade, como a audiência pública sobre a Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), que aconteceu no dia 22, e a pré-estreia do filme “Resíduos de Esperança”, que aconteceu na última quinta-feira, 29, no Projeto Tamar.

Oficina sobre mercado audiovisual

Além das sessões de cinema, o programa Pontos MIS oferece, também, uma formação na área audiovisual. Na próxima quarta-feira, 4 de junho, a Biblioteca Municipal recebe a oficina gratuita “O mercado audiovisual brasileiro – Uma introdução”, ministrada pelo cineasta Luan Cardoso a partir das 17h30.

As inscrições estão abertas até terça, 3, e devem ser feitas exclusivamente pelo e-mail [email protected]. Para participar, é necessário ter 16 anos ou mais e enviar as seguintes informações: nome completo, número do RG, idade e telefone de contato.

Durante o encontro, os participantes terão a oportunidade de entender como funciona o setor audiovisual no Brasil, abordando temas como modelos de financiamento, leis de incentivo, produção independente e possibilidades de atuação profissional. O oficineiro, Luan Cardoso, tem ampla experiência no mercado, com a direção de 12 curtas, dois longas, mais de 40 videoclipes e diversas webséries documentais.

Sobre o programa Pontos MIS

O Pontos MIS é um programa do Museu da Imagem e do Som (MIS), ligado à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, que leva sessões de cinema e atividades formativas a municípios paulistas, em parceria com instituições locais como a Fundart, fortalecendo o acesso à cultura e a formação no audiovisual.