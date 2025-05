Confira a programação gratuita das Bibliotecas Municipais de Sorocaba no mês de junho – Agência de Notícias

Em junho, a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), oferecerá uma programação gratuita na Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger”, localizada no Alto da Boa Vista, e na Biblioteca Infantil Municipal “Renato Sêneca de Sá Fleury”, que fica no Centro, voltada a pessoas de todas as idades.

As atividades foram elaboradas pelas equipes das bibliotecas, com o intuito de aproximar, ainda mais, a população desses equipamentos culturais, que possuem um rico acervo, bem como incentivar o acesso à leitura, com propostas artísticas e lúdicas. As famílias terão a oportunidade de participar de oficinas diversas, atividade de troca de livros, sessão de cinema, teatro de fantoche e apresentações musicais.

Entre os destaque, estão as oficinas de festa junina, que ocorrerão nos dias 4, na Biblioteca Infantil, e no dia 6 de junho, na Biblioteca Municipal, a partir das 14h30, voltadas a crianças a partir de 8 anos. No primeiro dia, os participantes confeccionarão porta docinhos, caixinhas feitas com palitos de sorvete. Já no segundo dia de oficina, as crianças produzirão balões decorativos. Para participar, é necessário inscrição prévia, pelo e-mail: [email protected], informando o nome e a idade do participante.

A programação também contará com a Tarde de Pintura “O Pequeno Príncipe”, no dia 25 de junho, às 14h30, na Biblioteca Infantil. Voltada a crianças a partir de 6 anos, a atração vai oferecer um ambiente livre para que os pequenos possam explorar diferentes aspectos da obra de Antoine de Saint-Exupéry. Os responsáveis poderão participar para colorir e demonstrar seu lado artístico.

A Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger” está localizada na Rua Ministro Coqueijo Costa, 180, no Alto da Boa Vista, e funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (15) 3228-1955. Já a Biblioteca Infantil Municipal “Renato Sêneca de Sá Fleury” fica na Rua da Penha, 673, no Centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mais informações, pelo telefone: (15) 3231-5723.

Programação de junho

4 de junho (quarta-feira)

Oficina de Festa Junina

Horário: 14h30

Local: Biblioteca Infantil Municipal “Renato Sêneca de Sá Fleury” (Rua da Penha, 673 – Centro)

Atividade voltada a crianças a partir de 8 anos

Inscrições podem ser feitas pelo e-mail: [email protected], informando nome e idade do participante, nome da atividade e data

6 de junho (sexta-feira)

Oficina de Festa Junina

Horário: 14h30

Local: Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger” (Rua Ministro Coqueijo Costa, 180 – Alto da Boa Vista)

Atividade voltada a crianças a partir de 8 anos

Inscrições podem ser feitas pelo e-mail: [email protected], informando nome e idade do participante, nome da atividade e data

10 de junho (terça-feira)

Teatro de Fantoche “Xô Acidente”, com a equipe de arte-educadores da Urbes

Horário: 9h

Local: Biblioteca Infantil Municipal “Renato Sêneca de Sá Fleury” (Rua da Penha, 673 – Centro)

Atividade aberta ao público em geral

12 de junho (quinta-feira)

Teatro de Fantoche “Xô Acidente”, com a equipe de arte-educadores da Urbes

Horário: 14h

Local: Biblioteca Infantil Municipal “Renato Sêneca de Sá Fleury” (Rua da Penha, 673 – Centro)

Atividade aberta ao público em geral

13 de junho (sexta-feira)

Fábrica de Carimbos

Horário: 14h30

Local: Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger” (Rua Ministro Coqueijo Costa, 180 – Alto da Boa Vista)

Atividade voltada a crianças a partir de 12 anos

Inscrições podem ser feitas pelo e-mail: [email protected], informando nome e idade do participante, nome da atividade e data

14 de junho (sábado)

Apresentação do grupo musical “Amigos da BIM”

Horário: 10h às 12h

Local: Biblioteca Infantil Municipal “Renato Sêneca de Sá Fleury” (Rua da Penha, 673 – Centro)

Atividade aberta ao público em geral

18 de junho (quarta-feira)

Fábrica de Carimbos

Horário: 14h30

Local: Biblioteca Infantil Municipal “Renato Sêneca de Sá Fleury” (Rua da Penha, 673 – Centro)

Atividade voltada a crianças a partir de 12 anos

Inscrições podem ser feitas pelo e-mail: [email protected], informando nome e idade do participante, nome da atividade e data

23 de junho (segunda-feira)

Teatro de Fantoche “Xô Acidente”, com a equipe de arte-educadores da Urbes

Horário: 14h

Local: Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger” (Rua Ministro Coqueijo Costa, 180 – Alto da Boa Vista)

Atividade aberta ao público em geral

25 de junho (quarta-feira)

Tarde de Pintura “O Pequeno Príncipe”

Horário: 14h30

Local: Biblioteca Infantil Municipal “Renato Sêneca de Sá Fleury” (Rua da Penha, 673 – Centro)

Atividade voltada a crianças a partir de 6 anos

26 de junho (quinta-feira)

Roda de conversa: “Do suspense ao terror, por que lemos e por que escrevemos?”

Horário: 14h

Local: Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger” (Rua Ministro Coqueijo Costa, 180 – Alto da Boa Vista)

Atividade aberta a partir de 14 anos

27 de junho (sexta-feira)

Troca de Livros

Horário: 13h às 16h

Local: Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger” (Rua Ministro Coqueijo Costa, 180 – Alto da Boa Vista)

Atividade aberta ao público em geral

27 de junho (sexta-feira)

Sessão de Cinema – “Lilo & Stitch” (2002)

Horário: 14h30

Local: Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger” (Rua Ministro Coqueijo Costa, 180 – Alto da Boa Vista)

Atividade aberta ao público em geral

28 de junho (sábado)

Apresentação do grupo musical “Amigos da BIM”

Horário: 10h às 12h

Local: Biblioteca Infantil Municipal “Renato Sêneca de Sá Fleury” (Rua da Penha, 673 – Centro)

Atividade aberta ao público em geral