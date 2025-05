Começam na segunda-feira (02/06) as inscrições para curso de empreendedorismo para população LGBTQIA+ – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O curso utiliza a metodologia internacional By Necessity, aplicada em 28 países. Foto: Divulgação/SMTE

Começam na segunda-feira (02/06) as inscrições para o curso gratuito de empreendedorismo voltado exclusivamente para a comunidade LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade social. Promovido pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), em parceria com a Coordenadoria da Diversidade Sexual (CEDS), o curso é gratuito. As inscrições vão até o dia 13.

A ideia é promover a autonomia financeira e fortalecer pequenos negócios por meio da educação empreendedora inclusiva. O curso utiliza a metodologia internacional By Necessity, aplicada em 28 países e responsável pela formação de mais de 172 mil pessoas. O curso terá duração de cinco dias, com aulas presenciais de três horas diárias, das 18h às 21h, entre os dias 23 e 27 de junho, na UDES (Praça da República, 139, Centro).

– Com o curso, a Prefeitura do Rio reafirma seu compromisso com a inclusão produtiva, a diversidade e o combate às desigualdades sociais. Já inauguramos três Salas do Empreendedor também para estimular o desenvolvimento dos donos de pequenos negócios -, afirma o secretário municipal de Trabalho e Renda, Manoel Vieira.

Durante o curso, serão abordados temas fundamentais como gestão financeira, fluxo de caixa e precificação, marketing e posicionamento de marca. Além disso, os participantes terão direito a três meses de consultoria gratuita com especialistas; criação de logomarca personalizada para seus negócios; cartão de transporte com valor equivalente a cinco dias de deslocamento (ida e volta) e alimentação no local do curso. Mas atenção: para receber o cartão transporte, o aluno deverá comprovar vulnerabilidade socioeconômica.

– Esses apoios foram pensados considerando o perfil de extrema vulnerabilidade dos participantes, com foco em reduzir barreiras de acesso e enfrentar também a insegurança alimentar que atinge grande parte da população LGBTQIA+ em situação de exclusão social -, afirma Diana Conrado, coordenadora da CEDS.