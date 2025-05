Com mais de 21 mil atendimentos este ano, Hospital Santa Isabel garante assistência de qualidade à população

Posted on

Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida O São José Futsal começou muito bem o Campeonato Paulista de Futsal. Jogando na noite desta terça-feira (6) no ginásio do Tênis Clube, o time joseense venceu o Campos do Jordão por 8 a 0 e largou com o pé direito na competição estadual. O resultado […]