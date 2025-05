Centro de Convenções ganha nova utilidade em Ubatuba – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Posted on

Com a criação de 1.975 empregos formais, Mato Grosso do Sul registrou saldo positivo de trabalho em agosto. O número de admissões superou o de demissões, com 34.376 contratações e 32.401 desligamentos, resultado que sinaliza um crescimento maior do emprego comparado ao mês de julho. Os dados são do levantamento do Observatório do Trabalho de […]